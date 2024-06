Хитрый ИТ-директор годами воровал компьютеры у работодателя и стал миллионером

Бывшего ИТ-директора крупного университета хотят посадить на 20 лет за обман руководства и поставщиков, в результате которого он за пять лет превратился в миллионера. Хитрый топ-менеджер перепродавал казенные компьютеры и наживался на этом годами.

Сума и тюрьма

Бывший ИТ-директор Вебстерского университета (Webster University, США, штат Миссури) Рональд Симпсон (Ronald Simpson) попался на невероятно крупной мошеннической схеме. The Register пишет, что он на протяжении нескольких лет по-крупному обманывал руководство университета и перепродавал закупаемое на нужды вуза компьютерное оборудование. Поставщика «железа» он тоже оставлял в дураках, заявляя ему, что поставленные им ранее ПК были бракованными, и требуя новую поставку.

Придуманная и реализованная Симпсоном схема принесла ему очень крупный доход – за пять лет его личный капитал увеличился на $2,1 млн или свыше 182,77 млн руб. по курсу ЦБ на 19 июня 2024 г.

Но обман Симпсона в итоге все равно вскрылся, в результате чего теперь его дальнейшая жизнь на свободе оказалась под большим вопросом. 54-летний бывший ИТ-директор уже признал себя виновным и теперь рискует провести следующие 20 лет в тюрьме и выйти из нее уже стариком. Приговор будет вынесен в сентябре 2024 г. Альтернативным наказанием для него может стать штраф в размере $250 тыс., или же суд может приговорить его одновременно и к штрафу, и к тюремному заключению.

Работа и «подработка»

В рамках своей работы в университете Симпсон отвечал, помимо прочего, за ремонт и замену неисправного ИТ-оборудования. Вебстерский университет регулярно приобретал компьютерное оборудование у компании под названием CSI, которую в судебных документах описывают как «компанию, которая производит, продает и поддерживает компьютерное сетевое оборудование в глобальном масштабе» (a company that manufactures, sells, and supports computer networking equipment on a global scale).

По соглашению между CSI и вузом производитель готовых компьютерных сборок отправлял бы университету новые ПК на замену имеющимся, в случае выполнения двух условий. От университета требовалось, во-первых, «правдиво заявить» (truthfully represent), что его нынешнее оборудование неисправно, во-вторых, «правдиво пообещать» (truthfully promise) вернуть дефектный комплект в CSI.

По информации The Register, Симпсон, «правдиво заявляя» и не менее «правдиво обещая», реализовывал свою схему и набивал собственные карманы с конца ноября 2018 г. и вплоть до конца 2023 г. Пользуясь своим служебным положением, Симпсон направлял официальные запросы руководству вуза на покупку сотен единиц компьютерного оборудования, и в каждом из них он утверждал, что эти ПК будут использоваться в университетах.

Затем Симпсон по назначению использовал выделенные университетом деньги, то есть действительно закупал технику, но вместо того, чтобы установить ее в стенах вуза, он продал «железо» третьим лицам без какого-либо на то разрешения. Покупатели переводили оплату за товар на личные банковские счета Симпсона.

«В общей сложности университет потратил не менее $1 млн на ИТ-оборудование на основании существенного искажения ответчиком фактов о том, что запрошенное ответчиком ИТ-оборудование будет использоваться или устанавливаться на территории университета, – говорится в судебных документах. – Вместо того, чтобы использовать или устанавливать ИТ-оборудование в университетах, ответчик продал ИТ-оборудование для собственного обогащения».

Симпсон также «обманным путем получил» 56 экземпляров техники от CSI, которые затем продал и получил прибыль, ложно заявив, что университетское ИТ-оборудование было дефектным. Об этом сам Симсон заявил в своем признании вины.

На основании его лжи CSI отправила Симпсону технику на замену на сумму $780,233 тыс. Те, кто купил у него все это «железо», перевели ему в общей сложности $2,1 млн.

Название вуза не раскрывается

В имеющихся в открытом доступе судебных документах название учебного заведения, обманутого Сипсоном, не раскрывается. Однако это, скорее всего, был именно Вебстерский университет – эксперты The Register выяснили это и дополнительно заручились официальным подтверждением представителей вуза.

Симпсон занимал в этом университете должность директора по информационным технологиям на протяжении нескольких последних лет. Его уволили лишь в осенью 2023 г., сразу после того, как администрации университета (авторы материала в The Register упорно называют его школой) узнали о столь крупной краже.

«Хотя мы не можем комментировать продолжающееся правоохранительное разбирательство, преступления, в которых Симпсон признал свою вину, представляют собой преднамеренный обман и преднамеренные нарушения многочисленных политик и процедур, которым он был обязан следовать, – заявил изданию пояснил представитель университета. – Мы с нетерпением ждем решения этого вопроса через систему правосудия».

Неуемная жажда наживы

Случай Вебстерского университета – один из многих похожих, произошедших в США за последние годы. Очень много сотрудников вузов пытаются тайно увеличить свою зарплату путем реализации схем по краже и перепродаже закупаемой госучреждением техники.

Например, в начале 2022 г. CNews освещал историю теперь уже бывшей учительницы одной из школ штата Нью-Мехико Кристи Сток (Kristy Stock), которая занималась кражей оборудования даже дольше, чем Симпсон. Она на протяжении шести лет воровала плееры Apple iPod, которые предназначались для обучения коренных американцев математике и чтению.

46-летняя на тот момент Кристи Сток лично руководила крупномасштабной программой по закупке этих плееров. За годы своей деятельности она украла около 3000 этих устройств, на чем смогла заработать около $1 млн. Но, в отличие от Симпсона, перспектива провести 20 лет жизни в тюрьме ей не грозила – ее приговорили лишь к полутора годам заключения.