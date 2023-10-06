Кошка полностью вывела из строя сегмент крупнейшей медицинской ИС США

Как кошка хозяина подставила

Компьютерная инфраструктура медицинского центра, входящего в структуру Министерства по делам ветеранов США и расположенного в Канзас-Сити (штат Миссури), оказалась полностью выведенной из строя на четыре часа, пишет The Register.

Виновником происшествия по, информации издания, стал системный администратор медорганизации, который не уследил за собственной кошкой. Питомец якобы неожиданно для специалиста запрыгнул на клавиатуру компьютера в момент, когда тот с ее помощью вносил изменения в конфигурацию серверного кластера, отвечающего за функционирование информационной системы больницы.

В результате серии случайных нажатий на клавиши в исполнении представителя семейства кошачьих все настройки кластера оказались утрачены.

Курьезный инцидент, который мог иметь более чем серьезные последствия, произошел в сентябре 2023 г. О нем стало известно от участника одного из созвонов, регулярно проводимых директором по информационным технологиям министерства, в ходе которого, в частности, обсуждались недавние проблемы подотчетных ведомству структур в сфере ИТ. В таких сеансах конференцсвязи, как правило, принимает участие около сотни человек. В их числе – подрядчики, поставщики и персонал, отмечает The Register.

Курт Дельбене (Kurt DelBene), помощник министра информации и технологий, ИТ-директор Министерства по делам ветеранов, на сообщение об инциденте с кошкой, по данным источника, ответил лаконично и с юмором: «Вот поэтому у меня собака», подразумевая меньшую склонность лучших друзей человека к шалостям. На этом обсуждение комичного эпизода было завершено.

Ни один ветеран не пострадал

Представитель министерства в разговоре с The Register подтвердил информацию о том, что инцидент в Медицинском центре по делам ветеранов Канзас-Сити действительно имел место 13 сентября 2023 г. Его причиной, по словам спикера, стала «проблема с передачей данных в Vista в связи с непреднамеренным удалением профилей серверов».

«Проблема была оперативно выявлена, после чего система была восстановлена в течение четырех часов. Этот инцидент не вызвал никаких дальнейших проблем и не оказал непосредственного влияния на ветеранов», – подчеркнули в ведомстве.

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Комментировать причастность к инциденту домашнего животного в министерстве отказались.

Были ли применены к виновникам происшествия какие-либо санкции, не уточняется.

Не Windows, а сложная в настройке МИС

Упомянутая представителем министерства Vista не имеет отношения к одноименной и не самой удачной, по мнению пользователей, версии операционной системы Microsoft Windows, поддержка которой была прекращена в 2017 г.

Название Vista или VistA также носит и медицинская информационная система (МИС) Министерства по делам ветеранов – крупнейшая в США. По состоянию на 2011 г. она обслуживала 9 млн ветеранов и 180 тыс. медиков. The Register отмечает, что конфигурирование сегментов VistA, судя по руководству по инсталляции, доступному на сайте ведомства, представляет собой непростую задачу.

Пушистые хулиганы

Взаимодействие питомцев с разного рода техникой нередко оборачивается неприятностями для их хозяина и окружающих. The Register ссылается сразу на несколько подобных случаев, которые носят полуанекдотический характер.

В одном из них женщина была вынуждена искать помощи на форуме сообщества Apple, после того, как ее кот наступил на клавиатуру, из-за чего на экране компьютера Mac, принадлежащего даме, возникло перекрывающее весь экран и не имеющее органов управления окно. Избавиться от него у пользователя самостоятельно не получалось.

Похожий случай обсуждался на форуме поддержки Microsoft, однако в описанной пользователем ситуации проблема возникла с ноутбуком Lenovo ThinkPad T450, по которому также прошлась кошка, в результате чего перестали работать почти все клавиши нижних двух рядов клавиатуры.