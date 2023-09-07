Облачный провайдер Serverspace запустил продажи VMware-серверов в Казахстане

Международный облачный провайдер Serverspace добавил новую локацию для услуги VMware cloud. Теперь пользователи и партнеры компании имеют возможность развернуть виртуальные серверы в дата-центре Kazteleport, расположенном в Казахстане, в Алматы.

Serverspace продолжает расширение зоны присутствия облака VMware, которое позволяет построить облачную инфраструктуру на базе оборудования корпоративного уровня. Дата-центр Kazteleport соответствует международным стандартам надежности, требованиям доступности и безопасности работы серверного оборудования. Он оснащен круглосуточным мониторингом оборудования и защитой от кибератак и постороннего доступа к инфраструктуре.

В кластере размещено 8 блейд-серверов Cisco UCSB-B200-M5, два процессора Intel Xeon Gold 6248R CPU с тактовой частотой 3,00 ГГц. За счет высокотехнологичной аппаратной части серверы способны обеспечивать высокие показатели безопасности обрабатываемой информации, ее доступность и производительность при обработке больших массивов данных.

«Подключение новой локации к публичному облаку VMware расширяет возможности пользователей для работы с платформой. Для обеспечения производительности и надежности нашего облачного сервиса VMware, специалисты используют производительное оборудование, предназначенное для выполнения задач по интенсивной обработке данных и вычислений. Также наличие кластера в дата-центре в Казахстане увеличивает скорость обработки запросов и уменьшает задержку при обмене информацией с сервером для местных пользователей», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

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Публичное облако на базе VMware дает возможность создавать виртуальные серверы с гибкой конфигурацией, работает на базе процессоров Intel Xeon, умеет быстро масштабироваться и дает возможность мигрировать готовые виртуальные машины в облако.

Serverspace – международный облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux и Windows из любой точки мира менее чем за 1 минуту. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.