Операция по диверсификации: Group-IB отделяет российский бизнес от международного

Компания Group-IB из области кибербезопасности завершила первый этап отделения российских активов от международного бизнеса компании. Для работы в России и СНГ создана новая полностью автономная структура, управление которой передано локальному менеджменту. Об этом CNews сообщили представители Group-IB.

Под управлением глобальной штаб-квартиры Group-IB Global Private Ltd (Сингапур), как и прежде, находятся Центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, которые продолжат выполнять миссию Group-IB, обеспечивая защиту клиентов в этих регионах. Бизнес компании в России и СНГ отныне будет развиваться самостоятельно.

Данный шаг означает полное разделение финансовых потоков российских и международных активов Group-IB. Российская выручка компании будет полностью расходоваться на развитие локального бизнеса. В течение следующих шести месяцев также будет изменена структура собственности и состав акционеров в глобальных и локальных активах.

В компании подчеркивают, что каждое региональное подразделение Group-IB — в России, в Европе, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке — самодостаточно и обладает необходимой технологической инфраструктурой, а также штатом высококлассных экспертов, способных обеспечивать функционирование ключевых направлений бизнеса (разработки продуктов для предотвращения кибератак, реагирований на инциденты, компьютерной криминалистики, 24/7 CERT, сбора и анализа данных Threat Intelligence, проведения пентестов, исследований киберпреступлений и др.). Вместе с тем, Group-IB планирует ускорить глобальную программу обмена экспертизой и релокации, начатую в 2019 г. одновременно с открытием глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Параллельно во всех регионах присутствия Group-IB продолжит поиск и найм талантливых специалистов.

«Со дня своего основания Group-IB всегда следовала своей миссии — борьбе с киберпреступностью во всем мире, — сказал Дмитрий Волков, генеральный директор Group-IB Global. — В условиях мировой и рыночной неопределенности мы приняли ряд решений, чтобы иметь возможность продолжать следовать этой миссии, независимо от внешних обстоятельств. Мы считаем, что этот шаг даст нам больше рыночной свободы и позволит ускорить развитие бизнеса во всех регионах присутствия Group-IB, а также приблизит нас к достижению нашей цели — стать наиболее влиятельной силой в борьбе с компьютерной преступностью».

Диверсификация бизнеса позволит Group-IB действовать более гибко и стратегически независимо в каждом регионе присутствия, предлагая клиентам лучшие в своем классе решения, позволяющие учитывать локальную специфику ландшафта угроз. Разделение активов — это важный этап в реализации долгосрочной стратегии Group-IB по созданию первой в мире независимой и децентрализованной компании по кибербезопасности, опирающейся на автономные центры противодействия киберпреступности для поддержки клиентов и развития партнерской сети в каждом крупном экономическом регионе.

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Group-IB — разработчик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Штаб-квартира регионального подразделения Group-IB (Россия и СНГ) расположена в Москве. Компания является резидентом «Сколково» и Иннополиса.

Международные Центры исследования киберугроз Group-IB находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Сингапур), на Ближнем Востоке (Дубай), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Сингапур), в Европе (Амстердам).