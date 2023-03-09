«ЮMoney» добавили еще один способ пополнения кошелька на сайте

Теперь пополнить кошелек «ЮMoney» можно со своего банковского счета через СБП прямо на сайте сервиса — раньше этот способ работал только в приложении. По данным «ЮMoney», таким способом кошелек пополняют 22% пользователей. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Переводы между своими счетами пригодятся, например, когда нужно собрать на одной карте сумму для крупной покупки, открытия вклада или платежа по кредиту.

«У многих пользователей есть банковские карты, которые заводят по месту работы. Как правило, на них держат основные накопления. Такими картами не хотят платить в интернете, чтобы не попасть на фишинговые сайты. Для онлайн-шопинга можно открыть виртуальную карту и перевести на нее нужную сумму со своего банковского счета. Каждый месяц этим способом можно пополнять кошелек «ЮMoney» без комиссии на сумму до 100 тысяч рублей», — сказал Дмитрий Волков, руководитель направления «Денежные переводы» в «ЮMoney».

Способ работает для пользователей с именными и идентифицированными кошельками. Чтобы перевод прошел, ФИО и номер телефона получателя и отправителя должны совпадать. Еще важно, чтобы банк был подключен к СБП и давал возможность переводить деньги между своими счетами. С полным списком банков можно ознакомиться на сайте платежной системы.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания России. Она предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.