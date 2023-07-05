Облачный провайдер Serverspace открывает представительство в Турции

Serverspace, международный поставщик облачных услуг, запускает локальное представительство в Турции. Компания, являющаяся поставщиком виртуальной инфраструктуры, имеет сейчас более 120 тыс. клиентов по всему миру. Теперь провайдер будет работать над развитием локальной площадки наравне с турецкими провайдерами.

«Облачные вычисления в Турции сегодня активно развиваются и имеют большие перспективы на региональном рынке. За счет клиентоориентированной политики, размещения оборудования непосредственно в турецком дата-центре и использования высокопроизводительного оборудования Serverspace будет стремиться войти в топ ведущих брендов облачных вычислений в Турции», – сказал Дмитрий Волков, руководитель направления B2C Serverspace.

Serverspace предоставляет в аренду все необходимые услуги для построения виртуальной инфраструктуры. Провайдер расширяет возможности своих пользователей для создания инновационных проектов и делает максимум для формирования высоконадежной, простой и доступной облачной инфраструктуры для всех. В панели собственной разработки провайдера пользователи могут самостоятельно выбрать параметры ОС, RAM, CPU, SSD и ширину канала виртуального сервера и развернуть его в облаке на базе инновационной гиперконвергентной платформы виртуализации vStack.

«Мы очень рады выходу наших облачных услуг на турецкий рынок», – отметила Анна Борисова, директор по продажам в турецком офисе. – Турция имеет динамичную и быстро растущую экономику с крупными производственными и розничными секторами, здесь быстро развиваются онлайн-услуги и электронная коммерция, пользователи совершают свои повседневные покупки в различных маркетплейсах, заказывают такси или еду в ресторане одним кликом в приложении. Несомненно, бизнесу необходима отказоустойчивая инфраструктура для непрерывного предоставления услуг своим клиентам. Мы видим возможность предоставить им такую инфраструктуру и считаем, что наши облачные технологии помогут бизнесу воспользоваться преимуществами облачных вычислений. Наша цель – помочь клиентам быть более продуктивными и конкурентоспособными на рынке».

Serverspace уже представлен на международном рынке и размещает оборудование в шести дата-центрах в Европе, США, Канаде и странах СНГ. Данные турецких пользователейдолжны храниться внутри страны, поэтому провайдер разместит оборудование в самом передовом центре обработки данных Star of Bosphorus, сертифицированном по международному стандарту Tier III. Дата-центр имеет масштабируемую конструкцию с четырьмя модулями (DCM), каждый из которых имеет собственную инфраструктуру с системами питания, охлаждения, противопожарной защиты и физической безопасности.

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Serverspace – международный облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux и Windows из любой точки мира. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.