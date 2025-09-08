Разделы

Рестораны Maya, Eva и другие заведения Lucky Group оцифровали процессы ТО с помощью Okdesk

Ресторанная группа Lucky Group, в которую входит более 20 ресторанов в Москве и Ереване, оцифровала процессы работы своих заведений с помощью системы автоматизации технического обслуживания и ремонтов Okdesk. Об этом CNews сообщил представитель Okdesk.

Главным запросом Lucky Group стало обеспечение в ресторанах бесперебойной работы всей инфраструктуры: сантехники, электрики, водоснабжения, систем кондиционирования и холодильного оборудования и пр. Ведь без внимания к деталям, особенно в вопросах эксплуатации, невозможно создать популярный и успешный ресторанный проект.

«В ресторане важна каждая деталь – от атмосферы и дизайна до авторской кухни. Но чтобы гость почувствовал этот уровень сервиса, за кулисами должна безупречно работать огромная инфраструктура: вентиляция, создающая комфортный микроклимат, освещение, которое задаёт настроение, и множество других систем. Управлять таким объемом без современных цифровых решений сегодня практически невозможно. Поэтому одна из главных задач нашей группы ресторанов – постоянно улучшать и автоматизировать внутренние процессы, чтобы гости получали лучший сервис без компромиссов», – сказал Дмитрий Волков, операционный директор Lucky Group.

Все аспекты эксплуатации оборудования и инфраструктуры в ресторанах Lucky Group автоматизированы: заявки на техническое обслуживание регистрируются через мобильное приложение, при необходимости прикладываются фотографии возникших неполадок, после чего распределяются по ответственным сотрудникам и выполняются максимально быстро в соответствии с внутренними SLA.

