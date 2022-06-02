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«Юmoney» запустил переводы с кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан

Сервис электронных платежей «Юmoney» объявил о запуске трансграничных переводов в Казахстан и Узбекистан. Деньги в Казахстан владельцы кошельков «Юmoney» могут отправлять на карты Visa и Mastercard, а в Узбекистан — на карты платёжных систем Uzcard и Humocard.

«Теперь наши пользователи могут переводить деньги своим друзьям и близким в Казахстан и Узбекистан, а жители этих стран — получать переводы из России. Деньги будут приходить так же быстро, как при межбанковских переводах внутри страны», — отметил руководитель одного из B2C-направлений «Юmoney» Дмитрий Волков.

Чтобы сделать перевод, пользователю нужно открыть раздел «Переводы» на сайте «Юmoney» и кликнуть на плашку «В Казахстан или Узбекистан». Затем надо выбрать страну и платёжную систему, указать номер карты получателя и сумму перевода. После этого останется лишь подтвердить операцию.

Перевести деньги можно только с баланса кошелька «Юmoney» и только в российских рублях. Денежные переводы из кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан доступны всем пользователям «Юmoney», кроме анонимных.

Для тех, кто отправляет деньги в Казахстан, комиссия составит 3% от суммы перевода. Максимальная сумма единовременного перевода установлена на уровне 85 тыс. руб. с учётом комиссии. Для переводов на карты Uzcard и Humocard комиссия такая же, а максимальный единовременный перевод — 35 тыс. рублей.

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