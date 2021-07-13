«Русполимет» планирует сократить длительность производственного цикла до 20%

ПАО «Русполимет» ожидает по итогам трансформации системы производственного планирования сократить длительность производственного цикла до 20%. Подрядчиком для реализации проекта выбрана компания Atos. Изменения реализуются на основной цифровой платформе предприятия SAP S/4HANA с использованием модуля SAP Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS).

Предпосылками для преобразований, которые вошли в общую масштабную трансформацию предприятия, основанную на принципах Индустрии 4.0, стал ряд взаимосвязанных проблем, существовавших из-за специфических направлений работы и особенностей производства «Русполимета»: различные подходы в планировании, недостаточно развитое кросс-функциональное взаимодействиемежду отделами, расхождения в нормативно-справочной документации. В результате все это приводило к увеличению производственного цикла, неравномерной загрузке мощностей и отклонению сроков сдачи готовой продукции.

За счет внедрения модуля SAP PP/DS удалось увеличить точность и расчет производственного блока с точки зрения балансировки мощностей, создать единую систему планирования как организационных, так и процессных изменений, сбалансировать технологические маршруты и сократить сроки выполнения заказов «Русполимета»: от приема заявки до отгрузки готовой продукции клиенту.

Кроме того, с целью гармонизации нормативно-справочной информации экспертами Atos была разработана уникальная методология планирования процессов термообработки с возможностью её использования в системе SAP PP/DS. Команда Atos в сжатые сроки реализовала прототип системы, что позволило провести тестирование базового функционала точного планирования производства и вывести его в продуктивную эксплуатацию уже на ранних этапах проекта.

Основной целью проекта является сокращение производственного цикла, обеспечение высокого уровня гибкости и управляемости производственных процессов. «Русполимет» планирует за счет внедренных изменений повышать уровень клиентского сервиса и эффективно формировать плавильные кампании. Реализация проекта также способствует расширению присутствия «Русполимет» на рынке низкомаржинальных заказов, что является стратегически важным направлением развития компании.

«Внедрение модуля SAP PP/DS – логичный шаг в рамках масштабного проекта по развитию бизнеса ПАО «Русполимет», который строится на цифровой платформе SAP S/4HANA. Новая система планирования, внедрённая компанией Atos,позволила нам улучшить качество производимой продукции, существенно сократить сроки её поставки клиентам, а также помогла подняться еще на ступень выше в развитии бизнеса. Мы внимательно относимся к выбору как технологий, так и подрядчиков для реализации программы цифровой трансформации «Русполимет». Партнер Atos оправдал все наши ожидания и показал высокий уровень профессионализма, достигнув хороших результатов сотрудничества», — поделился Дмитрий Волков, директор центра цифровой трансформации, ПАО «Русполимет».

«Сотрудничество Atos и «Русполимет» позволит не только нарастить скорости и оптимизировать производство заказчика, но и даст возможность нашим специалистам приобрести ещё больший опыт работы с продуктами SAP в металлургической промышленности», — добавил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

«Российские металлургические компании сейчас ни в чем не отстают от зарубежных с точки зрения цифровизации, а в чем-то даже превосходят. «Русполимет» - яркий пример комплексного подхода к digital-трансформации, когда изменения затрагивают все бизнес-процессы предприятия. Внедрение модуля для планирования производства позволит компании сделать бизнес еще более прозрачным и повысить конкурентоспособность как на отечественном, так и на мировом рынке», — подчеркнул Александр Метечко, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.