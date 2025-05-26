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ЧКПЗ Челябинский кузнечно-прессовый завод
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|«Завод Роботов» и «СберЛизинг» анонсируют программу лизинга серийно выпускаемых промышленных роботов-манипуляторов 2
|24.04.2008
|НПП «СпецТек» внедрит TRIM на ЧКПЗ 2
ЧКПЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|RusRobot - Русский Робот - Завод Роботов 4 1
|Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
|Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 1
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