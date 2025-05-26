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Харин Даниил
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|«Завод Роботов» и «СберЛизинг» анонсируют программу лизинга серийно выпускаемых промышленных роботов-манипуляторов 1
Харин Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
|ЧКПЗ - Челябинский кузнечно-прессовый завод 2 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 1
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 440 1
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