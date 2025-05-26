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Харин Даниил


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Завод Роботов» и «СберЛизинг» анонсируют программу лизинга серийно выпускаемых промышленных роботов-манипуляторов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Харин Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

RusRobot - Русский Робот - Завод Роботов 4 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
ЧКПЗ - Челябинский кузнечно-прессовый завод 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 108 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5516 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 440 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 713 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 948 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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