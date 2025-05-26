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RusRobot Русский Робот Завод Роботов
УПОМИНАНИЯ
RusRobot и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 438 2
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