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RusRobot Русский Робот Завод Роботов

RusRobot - Русский Робот - Завод Роботов

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Завод Роботов» запустил в серийное производство новую модель промышленного робота RusRobot GR-40 1
26.05.2025 «Завод Роботов» и «СберЛизинг» анонсируют программу лизинга серийно выпускаемых промышленных роботов-манипуляторов 3
19.05.2025 Программа для управления промышленными роботами вошла в реестр российского программного обеспечения 3
13.05.2025 Промышленный шестиосевой робот-манипулятор RusRobot RR-120-2900 вошел в реестр российской промышленной продукции 4

Публикаций - 4, упоминаний - 11

RusRobot и организации, системы, технологии, персоны:

BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5695 4
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 105 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 3
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 68 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3396 1
Механический редуктор - Mechanical gearbox 35 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 438 2
Россия - РФ - Российская федерация 148812 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5084 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 709 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6863 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 947 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2802 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 401 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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