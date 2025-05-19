Программа для управления промышленными роботами вошла в реестр российского программного обеспечения

Программа для управления промышленными роботами, разработанная специалистами ООО «Русский Робот», прошла комплексную экспертизу и подтвердила соответствие критериям, установленным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России для вхождения в реестр отечественного ПО, о чем 6 мая 2025 г. сформирована реестровая запись № 27846 по протоколу заседания экспертного совета от 24 апреля 2025 г. № 286пр. Об этом CNews сообщили представители ООО «Русский Робот».

Программа для управления промышленными роботами разработана на территории России коллективом опытных разработчиков с привлечением выпускников ведущих технических ВУЗов. Программное решение включает в себя функции для организации движения двигателей, расчета траекторий робота, управления вспомогательными и подключаемыми устройствами, конфигурацией, настройками и параметрами робота и программу для человеко-машинного взаимодействия. Для обеспечения движения моторов осей и безопасности работы системы используется сетевое взаимодействие через промышленные протоколы связи. В целях реализации человеко-машинного интерфейса взаимодействия разработано программное обеспечение верхнего уровня на базе гибкой архитектуры. Программа работает с различным оборудованием и приложениями в области робототехники. Отличительной особенностью решения является универсальность по отношению к различным моделям промышленных роботов с различной кинематикой компании.

Включение программы управления промышленными роботами в реестр российского программного обеспечения будет способствовать получению мер поддержки производителями и потребителями робототехнических продуктов, обеспечению преференций в участии в государственных и муниципальных закупках, а также технологической независимости в целом.

«Достижение целевых показателей по плотности роботизации производств на территории России, обозначенных в федеральном проекте «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», за счет отечественных программных решений – основная задача специалистов компании. Разработчики продолжат расширять функционал программного обеспечения робота в соответствии с лучшими мировыми практиками», - сказала директор ООО «Русский Робот» Алиса Сотникова.