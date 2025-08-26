Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь Техника
|

«СберМобайл» и «СберСтрахование» застрахуют экраны детских смартфонов

«СберМобайл» совместно со «СберСтрахованием» запустил акцию для детей. При подключении тарифа «СберKids» можно бесплатно защитить экран смартфона на случай повреждений. Страховка на сумму 10 тыс. руб. будет действовать в течение года без дополнительной платы. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

В преддверии учебного года «СберМобайл» совместно со «СберСтрахованием» запускают акцию, которая убережет родителей от непредвиденных трат, если ребенку понадобится заменить экран на устройстве.

Всем абонентам, подключившим детский тариф «СберKids», будет доступна страховая защита экрана на сумму в 10 тыс. руб. сроком один год. Если ребенок разобьет или иным образом повредит дисплей своего устройства, страховая компания обеспечит его замену в сервисном центре.

«Одно из важных преимуществ «СберМобайла» — его принадлежность к большой экосистеме Сбера, — сказал генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков. — Благодаря этому мы можем предлагать нашим абонентам партнерские решения других брендов, входящих в эту экосистему. Наш приоритет — комфорт клиентов. И мы очень рады, что вместе со «СберСтрахованием» можем позаботиться о нем не только в цифровом пространстве».

Для подключения услуги необходимо скачать партнерское приложение «Защита экрана смартфона», зарегистрироваться и пройти онлайн-проверку целостности экрана смартфона, после чего прямо в приложении оформить полис на нужную страховую сумму.

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

Абонент может выбрать как защиту на тыс. руб., которая входит в тариф, так и на большую сумму, до 50 тыс. руб., но за дополнительную плату. Страховой полис предусматривает франшизу в 20% от стоимости ремонта.

Подключить опцию можно до 31 декабря 2025 г/, не ранее, чем через два дня после активации тарифного плана «СберKids». Защита будет действовать в течение 12 месяцев. Также, чтобы страховка оставалась активной, нужно пользоваться тарифом «СберKids» и не допускать его блокировки на срок более 30 дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Популярная у россиян «дочка» Xiaomi впервые привезла в Россию 12 телевизоров от небольших до огромных. Цены

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: