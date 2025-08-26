«СберМобайл» и «СберСтрахование» застрахуют экраны детских смартфонов

«СберМобайл» совместно со «СберСтрахованием» запустил акцию для детей. При подключении тарифа «СберKids» можно бесплатно защитить экран смартфона на случай повреждений. Страховка на сумму 10 тыс. руб. будет действовать в течение года без дополнительной платы. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

В преддверии учебного года «СберМобайл» совместно со «СберСтрахованием» запускают акцию, которая убережет родителей от непредвиденных трат, если ребенку понадобится заменить экран на устройстве.

Всем абонентам, подключившим детский тариф «СберKids», будет доступна страховая защита экрана на сумму в 10 тыс. руб. сроком один год. Если ребенок разобьет или иным образом повредит дисплей своего устройства, страховая компания обеспечит его замену в сервисном центре.

«Одно из важных преимуществ «СберМобайла» — его принадлежность к большой экосистеме Сбера, — сказал генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков. — Благодаря этому мы можем предлагать нашим абонентам партнерские решения других брендов, входящих в эту экосистему. Наш приоритет — комфорт клиентов. И мы очень рады, что вместе со «СберСтрахованием» можем позаботиться о нем не только в цифровом пространстве».

Для подключения услуги необходимо скачать партнерское приложение «Защита экрана смартфона», зарегистрироваться и пройти онлайн-проверку целостности экрана смартфона, после чего прямо в приложении оформить полис на нужную страховую сумму.

Абонент может выбрать как защиту на тыс. руб., которая входит в тариф, так и на большую сумму, до 50 тыс. руб., но за дополнительную плату. Страховой полис предусматривает франшизу в 20% от стоимости ремонта.

Подключить опцию можно до 31 декабря 2025 г/, не ранее, чем через два дня после активации тарифного плана «СберKids». Защита будет действовать в течение 12 месяцев. Также, чтобы страховка оставалась активной, нужно пользоваться тарифом «СберKids» и не допускать его блокировки на срок более 30 дней.