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«СберМобайл» заработал в Запорожской и Херсонской областях

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» стал первым российским федеральным оператором на территории Запорожской и Херсонской областей.

В Запорожской и Херсонской областях у абонентов есть несколько вариантов присоединиться к сети «СберМобайл»: оформить физическую SIM-карту в одном из отделений «Сбера» на территории Херсонской и Запорожской областей; оформить доставку физической SIM-карты курьером; оформить SIM-карту онлайн на сайте «СберМобайла» или в мобильном приложении Сбербанка при предоставлении паспортных данных и их подтверждении через «Госключ».

Услуги связи в данных регионах «СберМобайл» предоставляет с использованием сети партнёрской инфраструктуры оператора «МирТелеком», который входит в группу компаний «Миранда-медиа». Меморандум о сотрудничестве сторон был подписан осенью 2024 г.

«СберМобайл» активно расширяет зоны покрытия, интегрируя новые регионы России в единое телекоммуникационное пространство. Наш приоритет – удобство и комфорт клиентов, и, будучи экосистемным продуктом, СберМобайл предлагает абонентам как доступную и качественную связь с близкими по всей стране, так и другие преимущества «Сбера», – сказал генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

Абоненты «СберМобайла» имеют возможность получить новый номер или перейти в сеть от другого оператора с сохранением имеющегося номера. В последнем случае «СберМобайл» ежемесячно удваивает пакет гигабайтов мобильного интернета из тарифа.

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Абонентам «СберМобайла» на новых территориях открыт доступ ко всем дополнительным опциям и сервисам оператора, являющегося частью большой экосистемы «Сбер»а. Они могут оплачивать до 99% стоимости связи бонусами «Спасибо», а также воспользоваться бесплатной услугой «Хранитель», фильтрующей мошеннические и спам-звонки.

«По итогам первой половины этого года общее количество абонентов (включая собственных абонентов, а также абонентов-визитеров), которых обслуживают наши сети, уже превысило 2 млн и будет только расти. Это возможно только при высоком качестве услуг связи, которые предоставляются в самых современных стандартах, и устойчивости инфраструктуры мобильного оператора к нагрузкам», – отметил генеральный директор ГК «Миранда-медиа» Игорь Жижикин.

Ранее «СберМобайл» стал первым из федеральных мобильных операторов, запустившим полноценный функционал в Республике Крым и в Севастополе, а также в Луганской Народной Республике на инфраструктуре группы компаний «Миранда-медиа».

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