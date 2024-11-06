«СберМобайл» вышел на рынок цифровой трансформации АПК

«СберМобайл», виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, завершил первый проект по созданию цифрового двойника производства. Решение работает на основе платформы интернета вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things) и объединяет ключевые производственные и цифровые активы завода в единый ситуационно-аналитический центр.

Единая цифровая среда производства позволяет в режиме реального времени следить за работой оборудования, прогнозировать возникновение неполадок и график проведения профилактических и ремонтных работ, мгновенно реагировать на возникновение нештатных ситуаций и более эффективно управлять производственным процессом. Продукт будет наиболее востребован у компаний из сегментов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Решение собирается под задачи конкретного предприятия из различных готовых модулей. Это позволяет ускорить процесс развертывания системы и одновременно сделать решение масштабируемым и максимально гибким.

Первым крупным клиентом стала группа компаний «Благо» – представитель масложировой отрасли РФ. «СберМобайл» создал единую цифровую среду на маслоэкстракционном заводе в селе Верхняя Хава в Воронежской области, который перерабатывает до тысячи тонн семян подсолнечника в сутки. Проект позволяет экономить предприятию более 50 млн руб. в год.

Платформа в режиме реального времени отслеживает работу оборудования и занимается комплексными расчетами для ERP-системы завода. В случае нештатной ситуации – например, при выходе оборудования из строя или его аномальной работе – система автоматически оповещает ответственных лиц и предоставляет регламент действий из базы знаний. В цехах установлены светосигнальные колонны, которые предупреждают сотрудников об опасных инцидентах. Изменение процессов обслуживания позволяет более оперативно решать возникающие проблемы. На проходных, в кабинетах руководителей и в операторских появились информационные панели, отображающие ключевые показатели производственных линий.

Внедрение единой цифровой среды на заводе окупилось всего за девять месяцев. Компания «Благо» планирует распространить решение на другие производственные площадки в Ростовской и Омской областях, Краснодарском и Алтайском крае, а также использовать дополнительные модули платформы SberMobile AIoT для прогнозирования возможных поломок оборудования и выявления брака в сырье и продукции с помощью искусственного интеллекта.

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла», сказал: «Мы совмещаем собственную технологическую экспертизу в ИТ с экспертизой стратегических отраслевых партнеров. Это позволяет нам предложить рынку продукты с низким time-to-market, которые максимально отвечают запросам клиентов и доступны широкому кругу предприятий. Независимо от профиля, будь то производство автомобилей или растительного масла, компании могут оптимизировать свои процессы с помощью платформы SberMobile AIoT».