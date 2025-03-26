«Ростелеком» обеспечил мгновенный дозвон до абонента в сети 4G

«Ростелеком» улучшил качество и повысил скорость соединения между абонентами. Передача голоса в HD (HD Voice) и мгновенный дозвон в сети 4G (LTE) теперь доступны абонентам пакетных предложений бесплатно. Возможность совершать вызовы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE) появилась в 17 регионах страны. Технология позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону, пользоваться мессенджерами и доступом в интернет без потери качества.

Наиболее активно VoLTE используется в Пермском крае, Челябинской и Иркутской областях, а также Республике Бурятия. За последние месяцы к ним присоединились абоненты «Ростелекома» в Воронежской, Курганской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Сахалинской, Свердловской, Томской и Тюменской областях, Республике Алтай, Ставропольском крае, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В ближайшее время услуга VoLTE будет доступна и в других регионах.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома», сказал: «Мы представляем нашим клиентам технологию VoLTE, которая позволяет совершать звонки и одновременно пользоваться мобильным интернетом, а также получать более качественный звук и быстрый дозвон до абонента в сети LTE. Эта возможность доступна всем абонентам “Ростелекома”, подключившим пакетное предложение, включающее мобильную связь, услуги домашнего интернета и телевидения. Мы знаем, что пользователи пакетных услуг особенно ценят возможность экономии и высокое качество связи и стремимся предоставить им современные и удобные решения для коммуникаций».

Технологию VoLTE поддерживают большинство современных мобильных устройств. Для звонка в сети 4G необходимо включить опцию VoLTE в настройках смартфона. Для этого в разделе «Настройки» на устройствах iOS нужно выбрать раздел «Сотовая связь» и перейти в параметры «Голос и данные», выбрать LTE и включить VoLTE. А на устройствах Android в разделе «Настройки» перейти в подключения мобильных сетей и выбрать «Вызовы VoLTE». Звонок по VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик, включенный пакет мобильного интернета при этом не расходуется.