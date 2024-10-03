SkillStaff: две трети российских компаний используют ИТ-шеринг

По данным исследования SkillStaff и BCGroup, повышенный спрос на Android- и 1С-разработчиков сохранится до 2025-2026 гг. Автотестировщики имеют самый длительный средний срок найма – 4 года 7 месяцев, а высокую среднюю ставку – консультанты Directum RX (5500 руб./час). Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

SkillStaff совместно с BCGroup подготовили исследование запросов на ИТ-кадры по аутстаффингу в России, чтобы выяснить, какие специализации и грейды айтишников востребованы у бизнеса.В опросе приняли участие 400 компаний-заказчиков, нуждающиеся в ИТ-специалистах.

Результаты показали, что бизнес намерен увеличивать число специалистов по модели ИТ-шеринга. К 2025 г.почти четверть компаний планируют привлечь от 20 до 50 ИТ-аутстафферов. На втором месте по востребованности (21%) малые команды от одного до четырех человек. Каждая десятая компания планирует «арендовать» 100 и более ИТ-специалистов.

По данным исследования, в среднем компании имеют по 94 штатных ИТ-специалиста, 63 эксперта привлекаются через аутсорсинг, а еще 47 – по модели аутстаффинга.

SkillStaff Количество ИТ-специалистов в компаниях

Наибольшее количество ИТ-аутстафферов для проектов привлекают компании из сферы цифровых технологий и ритейла, а наименьшее – из финтеха и промышленности.

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Согласно опросу компаний-заказчиков, в текущем году наблюдается повышенный спрос на Android-разработчиков (18%) и на 1С-разработчиков (16%). Наибольший дефицит специалистов на рынке ИТ-шеринга, с показателем до 8%, приходится на эти же специализации. По оценкам респондентов, тенденция высокого спроса на данные стеки сохранится до 2025-2026 гг.

По данным исследования, в 2024 гг отмечается увеличение спроса на аренду DevOps специалистов и UX/UI дизайнеров на 6% по сравнению с 2023 г.

«Сегодня нет необходимости держать всех ИТ-специалистов в штате компании. С помощью ИТ-шеринга можно легко привлекать дополнительные ресурсы по востребованию. Тем компаниям, где хорошо выстроены процессы разработки и управления внутренним ИТ, открыта возможность быстрой интеграции внешних ИТ-специалистов. Использование гибридной модели (штат + внешние ресурсы) дает гибкость и повышает экономическую эффективность разработки ИТ-проектов. Это подтверждается спросом на услуги аутстаффинга и шеринга – лидируют компании, которые профессионально занимаются ИТ, после идут ритейлеры, банки и экосистемы. В целом, спрос на услугу будет расти в ближайшие два года. По оценкам исследования объем рынка ИТ-аутстаффинга в 2025 г. будет более 310 млрд руб.», – сказал Никита Шабашкевич, CEO и основатель SkillStaff.

Грейды

В 2023 и 2024 гг. наиболее востребованными считаются аутстаф-специалисты уровня Senior, спрос на которых достигает 8%. Большинство компаний (38%) указывает на ощутимый дефицит таких профессионалов, а еще 30% – на ИТ-аутстафферов уровня Middle+. Недостаток кадров уровня Middle оценивается в 15%, а уровня Lead – в 11%. Наименьшая нехватка зафиксирована среди специалистов начального уровня: Junior+ – 4%, а Junior – всего 1%.

«Senior специалистов, как правило, берут для временного усиления компетенции. Meddle и middle+ привлекают для исполнения задач», – сказал Никита Шабашкевич.

Сроки

Продолжительность аренды ИТ-специалистов разных специализаций в среднем составляет 18 месяцев. Самый высокий средний срок эксплуатации зафиксирован у автотестировщиков (4 года 7 месяцев). В лидеры также вошли iOS-разработчики (3 года 2 месяца) и консультанты со знанием платформы Directum RX (3 года). В то время на период аренды, чуть больше полугода, нанимают специалистов по ручному тестированию (6 месяцев) и инженеров баз данных (8 месяцев).

Наиболее долгий средний срок аренды зафиксирован на ИТ-специалистов уровня Middle – 51 месяц. Вторую и третью позиции занимают профессионалы грейда Senior (35 месяцев) и Lead (23 месяца). ИТ-аутстафферы уровня Middle+ в среднем привлекаются на период около 12 месяцев. Самый низкий средний срок эксплуатации наблюдается у специалистов грейдов Junior+ (8 месяцев) и Junior (7 месяцев).

SkillStaff Срок аренды ИТ-специалистов

Ставки

Согласно исследованию, средняя ставка ИТ-аутстафферов уровня Senior по всем специальностям составляет 1827 руб. в час. Самый высокий средний тариф зафиксирован на консультантов Directum RX (5500 руб./час), а низкий – на Vue.js разработчиков (450 руб./час). Средняя стоимость Android-разработчиков и 1С-разработчиков варьируется от 2500 до 2600 руб. в час.

Средняя стоимость арендной ставки ИТ-специалистов с грейдами Middle+ и Middle составляет 1649 руб./час, а начальных грейдов Junior+ и Junior –1053 руб./час.

В разделе «средние ставки» на платформе SkillStaff доступна динамика средних ставок ИТ-специалистов в режиме реального времени, представленных на ресурсе.

По данным исследования SkillStaff и BCGroup, В 2024 г. рынок ИТ-аутстаффинга достигнет 265 млрд руб. (+18% к предыдущему году), по сравнению с 224 млрд руб. в 2023 г. Ожидается, что рынок будет расти двузначными темпами: в 2025 г. +18%, в 2026 г. +17%.