«МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки. Устройство получило название «Юрент Кубо», и было разработано «МТС Юрент» в сотрудничестве с компанией Eleven, которая более четырех лет разрабатывает решения в сфере микромобильного транспорта. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

В модели «Юрент Кубо» был учтен пользовательский опыт и особенности эксплуатации каргобайков в курьерских сервисах, чтобы повысить надежность и удобство для пользователя, а также обеспечить соответствие транспортного средства регулированию. Каргобайки оборудованы IoT-модулем и имеют встроенное ограничение скорости до 25 км/ч, а также снижают скорость в медленных зонах так же, как и шеринговые самокаты.

Каргобайк разрабатывался в течение года. За это время были подготовлены две итерации прототипа для определения наилучших характеристик устройства. Сейчас «Юрент Кубо» произведены в рамках тестовой партии, чтобы протестировать различные гипотезы, связанные с конструкцией каргобайка и ходовыми характеристиками, и получить обратную связь у конечных пользователей (курьеров) для доработки устройства для серийного производства.

«МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки

Каргобайк в первую очередь будет использоваться для сдачи в аренду курьерским службам в Москве, а во вторую — для логистики «МТС Юрент» для перевозки батарей самокатов. Компания на протяжении двух лет поэтапно переходит на электротранспорт для перезарядки самокатов в городе, используя для этого самокаты со специальными ящиками для батарей. Каргобайк позволит транспортировать батарейки комфортнее и еще безопаснее, будучи оборудованным специальным кейсом.

«Юрент Кубо» имеет различные варианты размещения грузов (в том числе, возможность безопасно перевозить одновременно 2 сумки) и дополнительный ящик для личных вещей. Конструкция более легкая и маневренная за счет своей компоновки, понятное и простое управление. Каргобайк сконструирован таким образом, чтобы обеспечить комфортную посадку для водителя любого роста. Батарея большей емкости позволит использовать каргобайк для 8-12 часовых смен. Есть возможность использовать дополнительную сменную батарею.

Каргобайк адапатирован для эксплуатации в плохую погоду и зимний период. Устройство имеет полный привод и закрытую систему торможения и электроцепи, что позволяет безопасно ездить по мокрому покрытию, снегу и гололеду. Шины можно заменять на зимнюю резину. Для комфорта водителя каргобайк оборудован влагоустойчивым седлом, защитным экраном, а также имеет вариант комплектации с уникальным «одеялом» для ветрозащиты и дополнительного обогрева.

Разработка полностью соответствует требованиям Департамента транспорта Москвы, предъявляемым к транспорту курьерских служб. Каргобайк оснащен IoT-трекером, благодаря которому имеет ограничение скорости 25 км/ч и снижает скорость в «медленных зонах». Также устройство имеет определение геолокации, противоугонные функции (блокировку и сигнализацию), съемный аккумулятор разблокируется через приложение.

Дополнительные разработки делают каргобайк удобнее в управлении для самого водителя и безопаснее для окружающих. Он оснащен передней и задней подсветкой, боковыми габаритными огнями, которые заметны даже при слабом освещении, поворотными сигналами, зеркалами заднего вида и номерными знаками со светоотражающим эффектом.

«Запуск каргобайков для нас пилотный проект, в рамках которого мы проверяем ряд гипотез. Уже сейчас рынок курьерского транспорта насчитывает 10-15 тысяч велосипедов в России, и мы верим, что на горизонте трех лет он достигнет 50 тыс. При этом будет ужесточаться регулирование, расти качество сервиса и повышаться цена на курьерский транспорт, поэтому курьеры буду активнее именно арендовать, а не покупать устройства. Для нас было важным разработать надежный и безопасный транспорт для доставки, который отвечает всем требованиям регулирования: имеет ограничение скорости, оборудован трекером для соблюдения медленных зон и лучшей контролируемости. В этом году мы запускаем пилот с порядка 100 каргобайками, будем собирать обратную связь от курьеров, чтобы решить, будем ли мы дальше масштабироваться в этом сегменте мобильности», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.