«МТС Юрент» и другие операторы кикшеринга в Кирове и Кирово-Чепецке ужесточают ответственность за нарушение ПДД

Операторы кикшеринга ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелые из них, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более одного человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движения и культуры вождения электросамокатов. Штрафы действуют во всех 145 городах присутствия сервиса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С 27 мая 2024 г. сервисные штрафы за основные нарушения кратно увеличиваются. Новые санкции:

– Езда в состоянии алкогольного, наркотического опьянения — штраф 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 14 дней).

– Использование электросамокатов несовершеннолетними: передача управления ребенку — штраф 10 тыс. руб. и пожизненная блокировка; управление самокатом до 18 лет — блокировка в приложении (ранее – блокировка).

– Езда на электросамокате двух и более человек — штраф 5 тыс. руб. (ранее — штраф 800 руб.).

– Неспешивание на пешеходном переходе — штраф 1 тыс. руб. (ранее — предупреждение, а при повторном нарушении — блокировка до 1 месяца).

– Неправильная парковка — штраф 500 руб. (ранее — штраф 500 руб., при повторном нарушении — штраф 1 тыс. руб.).

– ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 1 месяц).

-- ДТП по вине пользователя с причинением вреда имуществу — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 1 месяц).

– ДТП по вине пользователя с причинением вреда инфраструктуре — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 14 дней).

Штрафы за езду в нетрезвом виде, а также за ДТП по вине пользователя операторы будут выносить при наличии соответствующих подтверждающих документов от компетентных органов, например, ГИБДД и других органов исполнительной власти.

С начала сезона «МТС Юрент» выписал порядка 35 тыс. штрафов по всей России. Больше всего штрафов вынесено за неправильную парковку и езду вдвоем.

Сервис также начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации с помощью сервиса МТС ID. В настоящий момент выявлено и заблокировано около 2000 аккаунтов, зарегистрированных на несовершеннолетних пользователей.

«2024 г. «МТС Юрент» объявил «Годом безопасного самоката» и ужесточение штрафов за нарушения для повышения безопасности поездок — одно из ключевых мероприятий. Таким образом мы принудительно прививаем культуру вождения тем пользователям, которые по каким-то причинам продолжают не соблюдать ПДД. Отдельно хотелось бы поблагодарить наших коллег-операторов за то, что поддержали нашу инициативу по увеличению штрафов за нетрезвую езду до 100 тыс. руб.», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

Средства от штрафов операторы кикшеринга направят на развитие образовательных и инфраструктурных проектов, которые будет полезны городам и пользователям. Для этого рассматривается вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности.

1 руб. с каждой поездки «МТС Юрент» будет направлять на развитие городской инфраструктуры для безопасной езды на самокатах и образовательные мероприятия.

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«МТС Юрент» – оператор шеринговых электросамокатов. Управляет флотом из более чем 130 тыс. электросамокатов в 145 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.