Сервис кикшеринга «МТС Юрент» нарастил поездки на 70% и увеличил парк на 62 тыс. самокатов в сезоне 2024

С начала сезона по 24 июля 2024 г. пользователи «МТС Юрент» совершили более 50 млн поездок. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 г., когда пользователи сделали около 30 млн поездок. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

В 2024 г. «МТС Юрент» также увеличил свой парк на 62 тыс. новых устройств. В 2024 г. «МТС Юрент» пополнил парк как новыми самокатами Ninebot SL90 с поворотниками, так и моделью самоката собственной разработки «Юрент 2.0». С пополнением парка сервис обладает самым новым парком в России: более 57% парка в городах под управлением «МТС Юрент» состоит из произведенных в 2024 г. самокатов. В 2024 г. сервис запустил полностью на новом парке шесть новых городов-миллионников.

К концу июля 2024 г. общее количество локаций, в которых работают самокаты «МТС Юрент», достигло 175.

«В 2024 г. мы существенно нарастили парк, усилив присутствие в текущих географиях и запустив новые города. Увеличение парка позволило нам в этом сезоне запустить шесть новых городов-миллионников. Так полностью на новом парке самокатов в этом году поехали Екатеринбург, Воронеж, Уфа, Челябинск, Новосибирск, Красноярск и другие города. Полностью обновился парк и в Москве. Мы остаемся не только самым широко представленным сервисом кикшеринга, но и оперируем самым новым парком в России. Это стало возможным благодаря нашему сотрудничеству с цифровой экосистемой МТС. Мы продолжим обновлять парк во всех географиях в рамках нашей стратегии экспансии и повышения безопасности поездки в рамках “Год безопасного самоката”, которую мы приняли внутри в этом году», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.