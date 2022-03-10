Америка отключила России и ее соседям мобильную спутниковую связь

Международный спутниковый оператор Globalstar прекратил работу в России. Российские абоненты системы остались без связи, равно как и абоненты ряда близлежащих стран. Прекратило работу и СП, созданное Globalstar совместно с «Ростелекомом».

Globalstar спешно ушел из России

Компания «Глобалтел», оператор российского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Globalstar, объявил о прекращении обслуживания абонентов. Согласно объявлению на сайте компании, это связано с решением Globalstar о прекращении работы ее российских станций сопряжения.

В обновленной карте обслуживания, размещенной на сайте Globalstar, отсутствует Россия. Заодно из зоны обслуживания сети исчезли и ряд близлежащих стран: Украина, Белоруссия, страны Прибалтики и Закавказья, Казахстан и страны Средней Азии, а также частично Монголия и страны Скандинавии. В пресс-службе «Ростелекома», которая владеет «Глобалтелом», отказались от комментариев.

Что представляет из себя сеть Globalstar

Сеть Globalstar была запущена одноименной американской компанией в коммерческую эксплуатацию в 2000 г. Сеть обеспечивает услуги передачи голоса и низкоскоростной передачи данных. В зоне обслуживания сети находилась большая часть суши, исключая северные и южные широты и Африку, а также океаны. Помимо голосовых терминалов система предлагает устройства для интернета вещей и GPS-приемники с возможностью передачи текстовых сообщений.

Международный спутниковый оператор Globalstar прекратил работу в России

Для работы Globalstar в России в том же 2000 г. была создана компания «Глобалтел», совладельцем которой стал «Ростелеком». В России было создано три станции сопряжения: в Павловском Посаде (Подмосковье), Хабаровске и Новосибирске.

В 2002 г. Globalstar объявила о банкротстве, но сеть продолжила работать. Правопреемником Globalstar стала американская компания Loral Space & Communications (LSC), которая долгое время судилась с «Ростелекомом» по поводу доли в «Глобалтел» и долгов российской «дочки» Globalstar. «Глобалтелу» угрожало банкротство.

Разбирательства закончились в 2015 г., когда «Ростелеком» консолидировал «Глобалтел» и выкупил задолженность компании перед LSC на сумму 2,5 млрд руб. Задолженность была выкуплена за 108 млн руб., то есть с дисконтом в 96%.

Технические особенности работы Globalstar

Со второй половины 2000-х годов сеть Globalstar испытывала серьезные проблемы из-за устаревания спутниковой группировки. В результате абоненты вынуждены были часами дожидаться появления сигнала. Впрочем, в середине 2010-х проблема была решена за счет запуска группировки спутников второго поколения, которая состоит из 24 космических аппаратов. Максимально возможная скорость передачи данных была увеличена с 9,6 кбит/с до 36,6 кбит/с.

Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца Безопасность

Как объяснял CNews источник на рынке мобильной спутниковой связи, у системы Globalstar отсутствует межспутниковая связь. Соответственно, сигнал от абонентского терминала идет на спутник, а далее должен поступать на ближайшую станцию сопряжения. Без возможности связаться со станцией сигнал не дойдет до абонента. Соответственно, отключение российских станций и привело к отключению от сети абонентов в России и близлежащих странах.

Печальная судьба российских абонентов Globalstar

Всего на территории России работает четыре системы мобильной спутниковой связи: Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya. Полное покрытие всего мира обеспечивает только Iridium, и это также американская компания. В 2016 г. она запустила станцию сопряжения в Удмуртии. Впрочем, Iridium, в отличие от Globalstar, поддерживает межспутниковую связь и может работать и без наземной станции (как и было в России до 2016 г.).

Источник CNews на рынке говорит, что Iridium после последних событий прекратил отгрузку в Россию новых SIM-карт. Inmarsat – британская компания, ее сеть работает на всей территории мира, кроме северных и южных широт. Thuraya принадлежит компании из ОАЭ, ее сеть имеет локальное покрытие в Евразии и странах Ближнего Востока.

Один из собеседников CNews говорит, что терминалы Globalstar не пользовались спросом в России: у компании долгое время были технические проблемы, зона обслуживания меньше, чем у Iridium, а для связи в Европе лучше использовать Thuraya, так как данная система обеспечивает роуминг с сотовыми сетями.

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

Другой собеседник издания возражает: Globalstar имел в России свою абонентскую базу, так как у компании были привлекательные тарифы и высокое качество связи. «Сейчас пользователи Globalstar в России остались без связи, а другой альтернативы у них нет: мобильной спутниковой связью пользуются там, где нет сотовой связи, - предупреждает собеседник CNews. - Для этих людей вопрос связи – это вопрос жизни и смерти».