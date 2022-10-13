Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо»

У части россиян начал работать заблокированный Instagram (принадлежит Meta*) без использования сервисов VPN. Доступ к запрещенной социальной сети открыт уже третий день. Ситуация совпала с ремонтом оборудования в подконтрольной Роскомнадзору организации.

Дали волю

У части абонентов операторов связи «Билайн», МТС и пользователей домашнего интернета «Ростелеком» стал доступен сервис Instagram* (принадлежащий Meta*, которая признана в России экстремистской организацией; ей принадлежит также Facebook*).

Заблокированная соцсеть стала открываться на мобильных устройствах и компьютерах 11 октября 2022 г. Открытый доступ к Instagram сохранялся в сетях крупных операторов на протяжении всего 12 октября.

По наблюдениям корреспондента CNews, 13 октября 2022 г. соцсеть с использованием интернета провайдера «Ростелеком» продолжила открываться без сервисов VPN. Частично заблокированный Instagram работает и с использованием мобильного интернета оператора Yota.

В чем причина

Ситуация совпала с проведением ремонтных работ в Главном радиочастотном центре (ФГУП ГРЧЦ), сообщают «Ведомости».

Начало работы заблокированного в России Instagram* совпало с ремонтом оборудования в подконтрольной Роскомнадзору организации

ГРЧЦ отвечает за техническую организацию использования радиочастот в России и подчиняется Роскомнадзору.

Если конкретнее, то ГРЧЦ проводит модернизацию ТСПУ (это оборудование для глубокой фильтрации трафика) на одном из узлов связи. Как отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, ТСПУ устанавливало ГРЧЦ на сетях операторов по закону «о суверенном рунете». Операторы не контролируют его производительность.

Работы включают непродолжительный вывод этого оборудования из режима фильтрации, следует из документа, который ГРЧЦ отправил одному из операторов, пишут «Ведомости».

Почему заблокировали соцсеть

В марте 2022 г. Meta* разрешила пользователям своих соцсетей публичные экстремистские высказывания в адрес россиян и Президентов России и Белоруссии. Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать Meta* экстремистской организацией.

21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. Также по решению суда в России запрещена деятельность социальных сетей Facebook и Instagram. Они внесены в «черный список» Роскомнадзора.

Попытки властей вернуть запрещенный Instagram

В августе Александр Демин, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству обращался в Генпрокуратуру с просьбой разблокировать Instagram. Это произошло после того, как вице-президент Meta Ник Клегг (Nicholas Clegg) выступил против против русофобии и заявил, что вводит запрет на публикацию таких постов в Facebook и Instagram.

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Ранее зампред комитета Госдумы по связи и ИТ и депутат-единоросс Антон Горелкин, выражал мнение, что разблокировка Instagram возможна, если «соцсеть извинится и изменит политику».

Депутат Владислав Даванков от фракции «Новые люди» во время предвыборной кампании в августе 2022 г. также агитировал разблокировать соцсеть. От отметил, что ситуация привела к массовому использованию «сомнительных сервисов VPN». Кроме того, блокировка Instagram, по его словам, лишила канала продаж товаров и услуг малого и среднего бизнеса, а также привела к падению доходов российских предпринимателей.

Клон Instagram в процессе разработки

Практически сразу после блокировки Instagram в марте 2022 г. стало известно о разработке российского аналога социальной сети — «Россграм». За проектом стоит некий Александр Зобов, который называет себя «сокурсником Павла Дурова», хотя достоверных подтверждений этой информации в открытом доступе нет.

В конце апреля Зобов предложил всем желающим покупать пользовательские имена в «суверенном Instagram». Расценки впечатляли: 10 тыс. руб. предлагалось заплатить за обычный никнейм. За 25 тыс. руб., можно было рассчитывать на короткие популярные имена. А за 50 тыс. руб. — за полные имена людей.

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Запуск альтернативы запрещенного Instagram неоднократно откладывался. Первоначально планировали, что проект заработает в конце марта 2022 г. В итоге презентацию «Россграма» провели в Петербурге 28 сентября. Короткий отчет об этом есть в социальных сетях компании.

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.