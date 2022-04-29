Клон Instagram от «однокурсника Дурова» требует c пользователей немалые деньги за регистрацию

Создатель российского аналога Instagram под названием «Россграм» Александр Зобов предложил всем желающим за деньги покупать пользовательские имена в своем проекте. Он должен был заработать еще в конце марта 2022 г., но запуск так и не состоялся. Минимальная стоимость аккаунта – 10 тыс. руб., но есть те, что продаются и по 50 тыс. руб. Сам Зобов называет себя сокурсником Павла Дурова, хотя никаких подтверждений этому нет.

План по заработку на несуществующем сервисе

Российская соцсеть «Россграм», являющаяся аналогом Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией), начала продажи пользовательских имен. Это очень недешевое удовольствие – разработчики, фактически, пытаются заработать на пользователях, хотя сама сеть еще даже не запущена.

Бронирование имени пользователя стоит минимум 10 тыс. руб. Авторы «Россграма» предлагают пройти эту процедуру и физлицам, и компаниям. Заплатив эти деньги, пользователь сможет «застолбить» за собой красивое имя в «Россграме» и быть уверенным, что его не зарегистрирует кто-нибудь еще.

О необходимости заплатить за имя пользователя разработчики написали прямо главной странице своей соцсети

Чтобы убедить всех, что это что-то действительно важное, разработчики ограничили свое предложение по времени – бронирование имен продлится до 1 мая 2022 г. Также на сайте есть счетчик, наглядно показывающий, что времени на перевод 10 тыс. руб. в обмен на виртуальное имя в пока не работающей соцсети осталось совсем немного, и что с каждой секундой его все меньше.

Расценки впечатляют

10 тыс. руб. – это минимальная сумма, которую пользователям придется заплатить за никнейм. За эти деньги пользователи получат обычные скучные имена профилей. А если они переведут разработчикам 25 тыс. руб., то смогут рассчитывать на короткие популярные имена. Правда, таких всего лишь 250 штук, так что на всех точно не хватит.

Весьма интересный способ вложить среднюю российскую зарплату - купить виртуальные буквы в проекте, который еще не работает

Есть еще более дорогая позиция – полные имена людей, например, Ivan. Стоимость бронирования такого имени профиля – всего-навсего 50 тыс. руб.

Разработчики уверяют, что уже нашлись желающие купить имя пользователя в «Россграме»

Компаниям, желающим иметь свое представительство в «Россграме», разработчики разрешают заплатить еще больше. Им доступен аукцион – они смогут побороться за то или иное имя с другими претендентами, а виртуальный приз получит тот, кто предложит большую сумму. Притом минимальная ставка – 100 тыс. руб.

Соцсеть, которой нет

Впервые о соцсети «Россграм» стало известно в середине марта 2022 г., почти сразу после блокировки на территории России Facebook и Instagram. Как сообщал CNews, за проектом стоит Александр Зобов, называющий себя «сокурсником Павла Дурова».

Александр Зобов

Павел Дуров – это создатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram. На 29 апреля 2022 г. не было достоверно известно, учился Зобов вместе с ним или нет.

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В любом случае на конец апреля 2022 г. проекта «Россграм» как такового не существовало. Разработчики уверяли, что запустят соцсеть не позднее 28 марта 2022 г., однако она по-прежнему не работает. Новых сроков начала работы авторы «Россграма» предусмотрительно не называют.

Свое обещание Зобов не сдержал

Мобильных приложений у соцсети на момент публикации материала не существовало. Зато у нее есть группы в обоих проектах Павла Дурова – в сети «Вконтакте» у «Россграма» свыше 111 тыс. подписчиков, а в Telegram их количество подбирается к 177 тыс.

По примеру ICQ

Доподлинно неизвестно, где создатели «Россграма» подсмотрели модель монетизации своего детища. Однако это в некоторой степени напоминает современную российскую забаву – покупать «красивые» автомобильные номера и устанавливать их на автомобили 20-летней давности, чтобы выделяться в потоке.

Также в начале XXI века была очень популярна покупка логинов, когда самым популярным мессенджером в мире была ICQ, известная в России как «Аська». К слову, она существует и по сей день – весной 2020 г. она пережила крупный редизайн, и в ближайшем будущем ее ждет еще один.

Номера ICQ были ходовым товаром

Сейчас для регистрации в ICQ нужен номер телефона, как и в WhatsApp, а раньше пользователям выдавался уникальный номер – UIN. ICQ появилась в 1996 г., и поначалу эти номера состояли из пяти знаков и назывались «пятизнаками». По мере роста числа пользователей стали появляться «шестизнаки», «семизнаки» и т. д., и началась гонка за короткими или хотя бы длинными «красивыми» номерами. Их продажа была поставлена на поток. После прихода более современных мессенджеров с регистрацией по номеру телефона ICQ потеряла популярность, и продажа номеров UIN исчезла как явление.