Инна Походня назначена заместителем генерального директора «ИКС Холдинга» по стратегии и маркетингу

Главой по стратегии и маркетингу крупнейшей частной технологической группы компаний «ИКС Холдинг» назначена Инна Походня, ранее занимавшая позицию вице-президента по маркетингу в компании VK. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

«Мы рады видеть в нашей команде профессионала такого уровня как Инна, – сказал генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков. – За ее плечами – огромный успешный опыт работы в лидирующих отечественных и зарубежных компаниях с известными на рынке брендами. Стремительные темпы роста «ИКС Холдинга», амбициозные планы по выводу на рынок новых передовых продуктов, а также развитие инженерной школы требуют новых подходов в стратегических коммуникациях и маркетинге. На новом месте перед Инной стоят большие вызовы, и я уверен, что экспертиза и компетенции, которыми она обладает, помогут Группе и компаниям, входящим в ИКС, значительно усилить позиции на рынке не только в корпоративном сегменте, но и на широком потребительском рынке высокотехнологичных продуктов».

В числе первоочередных задач Инны Походня в новой должности – построение новой вертикали макретинга внутри всех компаний холдинга, разработка маркетинговой стратегии, которая должна включать развитие бренда ИКС и усиление брендов всех компаний в его периметре, а также развитие продуктов всех компаний.

Инна Походня окончила МГУ им М.В. Ломоносова по специальности «Мировая экономика», в разные годы проходила обучение в Stanford University, Wharton, получила Executive MBA в бизнес-школе ESSEC. Свой карьерный путь Инна начинала в компаниях Johnson&Johnson и GlaxoSmith Kline. Около 10 лет Инна посвятила работе в сфере FMCG, в компании InBev, а затем перешла в компанию Mastercard, где возглавила отдел маркетинга и отвечала за продвижение бренда в России, Белоруссии, Казахстане и Армении. В 2015 г. Инна присоединилась к команде Tele2, заняв пост директора по маркетингу. Под ее непосредственным руководством был проведен ребрендинг и разработана новая коммуникационная платформа «Другие правила». С 2017 г. Инна совмещала руководство маркетингом в Tele2 с позицией вице-президента по маркетингу «Ростелекома». В 2022 г. году присоединилась к компании VK на позиции вице-президента по маркетингу. На новой должности заместителя генерального директора «ИКС Холдинга» Инна работает с сентября 2024 г.