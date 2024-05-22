«ИКС Холдинг» создаст научно-исследовательский комплекс в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор российской высокотехнологичной группы «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписание прошло в рамках IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Цель сотрудничества – развитие науки и технологий в регионе, а также создание инфраструктуры для поддержки научно-исследовательской и инновационной деятельности компаний группы «ИКС Холдинг» в Нижнем Новгороде.

«Мы активно развиваем и выстраиваем экосистему, которая бы удовлетворяла всем потребностям бизнеса и научно-образовательных организаций. Наша стратегическая цель – создание в Нижнем Новгороде ИТ-хаба мирового уровня с привлечением всё большего числа высококвалифицированных специалистов со всей страны и из-за рубежа, – отметил губернатор. – Мы делаем ставку на российские компании, они с успехом заполнили ниши, которые освободились с уходом западных вендоров. Подписание соглашения с «ИКС Холдинг» – это еще один значимый вклад в развитие ИТ-кластера в регионе и создании новых рабочих мест».

В рамках соглашения «ИКС Холдинг» планирует инвестировать в строительство научно-исследовательского комплекса более пяти млрд рублей. На территории комплекса площадью 40 тыс. м2 разместятся R&D-центры, научно-исследовательские подразделения и рабочие места для ИТ-компаний, входящих в группу «ИКС Холдинг». Плановая численность сотрудников составит 3 тыс. инженеров. Для их комфорта в общих зонах создадут современную инфраструктуру мирового уровня и реализуют проект по благоустройству территории. Строительство планируется завершить в течение двух лет.

«Нижний Новгород – один из крупнейших центров научно-технологического развития и важнейшая точка на российской карте ИТ. Для нас это один из ключевых регионов развития, где мы постепенно расширяли свое присутствие и где на сегодняшний день работает около 1,5 тыс. сотрудников холдинга. С открытием комплекса мы рассчитываем привлечь еще больше кадров, – сказал Алексей Шелобков. – Мы активно вкладываемся в развитие инженерных талантов и сообщества в Нижнем Новгороде, и надеемся, что на нашей новой площадке вырастет не одно поколение сильнейших ИТ-специалистов».

Нижний Новгород на протяжении многих лет является одним из ключевых центров для компаний «Гарда», «Цитадель» и Yadro (все входят в «ИКС Холдинг»). В течение многих лет функционируют офисы и центры разработки компаний в регионе, а также развиваются научные и образовательные проекты. Кроме того, компания Yadro уже несколько лет является индустриальным партнёром Национального исследовательского нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского и развивает кадровый и научного-исследовательский потенциал в сферах разработки и оптимизации ПО на базе современных вычислительных архитектур.