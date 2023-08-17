Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в первом в России сеансе видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей. Соединение было установлено между Центром управления полетами ООО «Бюро 1440» в Москве и горой Фишт в Республике Адыгея, находящейся вне зоны обслуживания традиционных сервисов связи.

Вице-премьер по видеосвязи обсудил вопросы устранения цифрового неравенства в регионе с министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий республики Адыгея Заурбеком Шу, а также пообщался с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова Сергеем Шевелевым.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в рамках решения приоритетной для Правительства задачи по устранению цифрового неравенства обеспечивается связность удаленных территорий, идет их присоединение к магистральным сетям. Однако в ряде случаев только спутниковая связь – единственный способ общения и передачи информации, когда другие сети связи недоступны, а их создание экономически нецелесообразно.

Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий

«Благодаря подобным отечественным разработкам к 2030 г. вся территория России, в том числе Арктика и Дальний Восток, должна быть оснащена современными источниками связи. Это позволит нам развивать труднодоступные территории, выводя экономику субъектов на новый уровень. Так, в Адыгее, с которой мы сегодня установили связь, будет создан круглогодичный курорт «Лагонаки», с фондом почти 700 номеров и ежегодным туристически-экскурсионным потоком около 500 тыс. человек. Устойчивая связь обеспечит там качественный и отдых безопасный для туристов. В перспективе спутниковая группировка, являясь прямым аналогом Starlink, сможет оказывать услуги связи в других странах мира», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В конце июня 2023 г. с космодрома «Восточный» на орбиту было выведено три таких аппарата связи «Рассвет-1» производства «Бюро 1440».

С 2025 г. планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников. В планах к 2035 г. создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников. Развитие группировки низкоорбитальных космических аппаратов позволит обеспечить равномерное покрытие широкополосной передачей данных даже труднодоступные места, а также придаст импульс развитию новых поколений связи.

«Наша цель – запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет в промышленную эксплуатацию в 2027 г. Одновременно с этим мы строим собственное серийное массовое производство и разворачиваем наземный телекоммуникационный сегмент», – сказал Алексей Шелобков, генеральный директор «Бюро 1440».