Успешно проведен сеанс спутниковой связи на базе демонстрационной миссии будущей низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440»

Знакомство с возможностями сервиса широкополосной высокоскоростной передачи данных на базе демонстрационной миссии будущей отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, создаваемой «Бюро 1440», прошло в формате видеоконференцсвязи. Сеанс состоялся между Дмитрием Чернышенко, заместителем председателя Правительства России и Заурбеком Шу, министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея.

«Наша цель – запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет в промышленную эксплуатацию в 2027 г. С 2025 г. планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников. В планах «Бюро 1440» к 2035 г. создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников. Одновременно с этим мы строим серийное массовое производство и разворачиваем наземный телекоммуникационный сегмент», – сказал Алексей Шелобков, генеральный директор «Бюро 1440».

Соединение было установлено между офисом «Бюро 1440» в Москве и горной вершиной Фишт в «Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова», находящейся вне зоны обслуживания традиционных сервисов связи. Связь была установлена с задействованием двух из трех аппаратов демонстрационной миссии с использованием межспутникового канала. Абоненты использовали планшеты Kvadra_T под управлением операционной системы kvadraOS, созданные и производимые компанией Yadro.

27 июня 2023 г. три космических аппарата связи демонстрационной миссии «Рассвет-1» собственной разработки и производства были выведены на орбиту для проведения серии испытаний и экспериментов. Компания занимается созданием коммерческого сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками и возможностью обеспечить глобальное предоставление сервиса.

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Компания «Бюро 1440» основана в ноябре 2020 г. с целью создания отечественной аэрокосмической компании разработчика и оператора низкоорбитальной спутниковой группировки, предоставляющей надежный сервис широкополосной связи с глобальным покрытием. «Бюро 1440» входит в состав многопрофильной ИТ-группы «ИКС холдинг».