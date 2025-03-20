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Газпром Тех


20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
05.03.2024 Производитель микроэлектроники «Микран» подал в суд на бывшего топ-менеджера. Предприятие только что купила «дочка» «Газпрома» 2
13.02.2024 «Газпром» купил производителя микроэлектроники 3

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Газпром Тех и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 45 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 128 1
Газпром ПАО 1350 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1001 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 897 2
Россия - РФ - Российская федерация 146358 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2373 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1092 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6982 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4897 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7566 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16488 1
Ведомости 1042 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1912 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 951 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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