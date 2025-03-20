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Газпром Тех
Газпром Тех и организации, системы, технологии, персоны:
|Вавилин Владимир 2 1
|Мирошниченко Евгений 1 1
|Катков Павел 29 1
|Делицын Леонид 130 1
|Осипов Александр 88 1
|Осипов Олег 24 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Россия - СФО - Томская область - Томск 940 2
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 897 2
|Россия - РФ - Российская федерация 146358 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
|Ведомости 1042 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1912 1
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