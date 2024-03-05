Производитель микроэлектроники «Микран» подал в суд на бывшего топ-менеджера. Предприятие только что купила «дочка» «Газпрома»

Томский производитель телекоммуникационного оборудования, полупроводников и сверхвысокочастотной электроники АО «НПФ «Микран» подал в суд из-за неосновательного обогащения на своего бывшего технического директора. Это случилось спустя месяц после того, как контроль над предприятием приобрел «Газпром Тех».



«Микран» подал иск

Томский производитель телекоммуникационного оборудования, полупроводников и сверхвысокочастотной электроники АО «НПФ «Микран» подал в суд из-за неосновательного обогащения на Е. А. Мирошниченко. На появившуюся информацию на портале судов общей юрисдикции Москвы обратили внимание «Ведомости».

Согласно открытым данным, Евгений Мирошниченко в 2020 г. занимал пост технического директора «Микрана».

Сумма иска в карточке дела не указана.

Неосновательное обогащение

Неосновательное обогащение — это получение имущества без законных оснований, пояснил изданию основатель юридической компании Future Legal Павел Катков. У исков по неосновательному обогащению нет определенной суммы для подачи заявления в суд — это может быть как несколько копеек, так и миллиард рублей.

Фото: «Микран» На томском «Микране» новый собственник наводит порядок

Для начала истец может ограничиться гражданским иском, однако в случае доказательства вины его продолжением могут быть и более серьезные обвинения, в том числе о мошенничестве, присвоении или растрате — это составы УК России, применяемые к должностным лицам, отметил Катков.

В случае с сотрудником компании речь может идти, например, о каких-либо выплатах в его пользу при отсутствии исполнения обязательств. «Возможно также, что в пользу сотрудника были оформлены права на интеллектуальную собственность, и теперь компания в такой форме начинает оспаривать это», — сказал эксперт.

«Чаще всего с техническими директорами происходит следующая ситуация: компания выделяет деньги на проект, а сотрудник заказывает работы или оборудование для проекта у своей личной компании, — уточнил другой собеседник газеты. — То есть в таком случае технический директор незаконно обогащался за счет работодателя».

По словам еще одного собеседника издания, зачастую технических директоров увольняют «за откаты или когда они выписывают себе огромные премии».

Газпром наводит порядок

Всего месяц назад — в феврале 2024 г. — контроль в томском производителе радиоэлектроники НПФ «Микран» перешел к одной из структур «Газпрома», как писал CNews.

ООО «Газпром Тех» отошли 90% акций завода.

Как предположил собеседник «Ведомостей» из неназванного производителя электроники, после смены владельцев в компании «начали наводить порядок и, видимо, проводить проверки».

Тоже совсем недавно, в октябре 2023 г., арбитражный суд Московской области принял решение о взыскании с АО «НПФ «Микран» штрафа в размере трех млн руб. по иску Минпромторга России за недостижение целевых показателей по договору о предоставлении субсидии. О этом писал «Интерфакс». Причем суд снизил размер штрафа в 86 раз относительно начальных исковых требований.

Стороны в 2016 г. заключили два договора о предоставлении субсидий в объеме 292,6 миллиона рублей и 392,9 миллиона рублей (всего 685,5 миллионов рублей на 2016-2020 годы). «Микран» направил средства на возмещение части затрат на разработку новых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. При этом целевых показателей по проектам он не достиг.