«Бюро 1440» успешно завершило программу тестирования межспутниковой лазерной связи в космосе

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» завершила тестирование терминалов лазерной связи (ТЛС) собственной разработки. В рамках программы тестов миссии «Рассвет-2» были успешно переданы данные между космическими аппаратами на низкой орбите на расстояние более 1 тыс. км. Технология готова к масштабированию для построения целевой спутниковой группировки.

Лазерная межспутниковая связь — одна из ключевых технологий целевой низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440». Передача данных с одного космического аппарата на другой обеспечит глобальное покрытие спутниковой связь, в том числе в труднодоступных районах.

Главные плюсы лазерной технологии – высокая пропускная способность, низкое энергопотребление, электромагнитная совместимость, надежная и безопасная связь между быстро движущимися спутниками.

В задачи миссии «Рассвет-2», аппараты которой были выведены на орбиту в мае 2024 г., входило подтверждение целевых технических параметров терминалов лазерной связи, отработка системы наведения и передача информации между спутниками по оптическому каналу связи. Вся программа тестов выполнена успешно, космические аппараты последовательно связались друг с другом для передачи данных на расстояниях от 30 до 1005 км, скорость передачи данных составила 10 Гбит/с, терминал лазерной связи «Бюро 1440» получил летную квалификацию.

Команда продолжает эксперименты по другим приборам космических аппаратов миссии «Рассвет-2», по завершению которых технологии будут переданы для подготовки и запуска серийного производства космических аппаратов.