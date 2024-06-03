«Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи

Компания «Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Теперь космические аппараты обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей. Это позволяет достичь более высокой скорости передачи данных.

При такой технологии спутниковый интернет и связь будут доступны без перебоев в самых отдалённых уголках страны, а также там, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

Более 200 ГБ были переданы на скорости 10 Гбит/с между космическими аппаратами на расстоянии более 30 км друг от друга.

Прошедшие тесты — это первый успешный опыт российской лазерной межспутниковой связи в космосе. Впереди — новые тесты и наращивание расстояния между спутниками.