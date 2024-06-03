Разделы

Телеком Беспроводная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи

Компания «Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Теперь космические аппараты обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей. Это позволяет достичь более высокой скорости передачи данных.

При такой технологии спутниковый интернет и связь будут доступны без перебоев в самых отдалённых уголках страны, а также там, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

Андрей Богданов, Bercut: Мы планомерно импортозамещаем критически важные для операторов ИТ-продукты
Телеком

Более 200 ГБ были переданы на скорости 10 Гбит/с между космическими аппаратами на расстоянии более 30 км друг от друга.

Прошедшие тесты — это первый успешный опыт российской лазерной межспутниковой связи в космосе. Впереди — новые тесты и наращивание расстояния между спутниками.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В работе Starlink Илона Маска произошел масштабный сбой. Западные СМИ ругают Россию

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024