Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования

Компания «Киберпротект» представляет обновление «Кибер Бэкапа Облачного» 25.07 с расширенными возможностями интеграции в системы сервис-провайдеров, управления доступом и обеспечения его безопасности, защитой популярного отечественного почтового сервиса. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Одним из основных нововведений в новой версии «Кибер Бэкапа Облачного» стала возможность работы провайдеров с API системы. В текущей версии доступно управление через API с функциями аутентификации, создания тенантов, установки квот и интеграции биллинга. Расширение возможностей API станет одним из приоритетных направлений развития продукта и в последующих версиях. Это позволит сервис-провайдерам встраивать сервис и его возможности в свои предложения, управлять услугами и процессами резервного копирования, интегрировать их в свои системы и интерфейсы.

Особое внимание в новой версии уделено развитию многоуровневой защиты доступа. Внедрена возможность управления ограничениями числа неуспешных попыток ввода учетных данных для входа на порталы управления и резервного копирования с временной блокировкой учетной записи при превышении. Благодаря нововведению «Кибер Бэкап Облачный» и резервные копии становятся более защищенными от брутфорс-атак методом перебора паролей, в том числе с использованием популярных или скомпрометированных паролей. В сочетании с двухфакторной аутентификацией новые возможности обеспечивают дополнительный уровень безопасности для пользователей сервиса и помогают соответствовать требованиям к информационной безопасности организаций.

Важные изменения коснулись системы управления учетными записями и доступом. Теперь продукт поддерживает импорт учетных записей и групп из популярных служб каталога, включая Active Directory, ALD Pro, FreeIPA и «Ред АДМ». Это означает, что организации могут использовать единые учетные записи, группы и политики безопасности, организовать централизованное управление доступом к сервису, использовать другие преимущества единой точки управления учетными записями.

Продолжена работа по расширению поддержке работы «Кибер Бэкапа Облачного» с популярными системами корпоративной почты. В текущем обновлении была реализована интеграция с отечественным почтовым сервисом CommuniGate Pro. Обеспечено полное и инкрементное резервное копирование и гранулярное восстановление до уровня почтовых ящиков. В последующих версиях возможности защиты CommuniGate Pro будут расширены.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

«Релизный цикл «Кибер Бэкапа Облачного» — это постоянное расширение возможностей сервиса, направленное на удобство сервис-провайдеров и конечных пользователей, улучшение безопасности и стабильности работы решения, интеграцию с популярными информационными системами. Очередное обновление значительно расширило возможности работы со службами каталога, чтобы обеспечить надежную авторизацию и разделение доступа к средствам резервного копирования и защищаемым данным в российских компаниях, а функции API делают «Кибер Бэкап Облачный» оптимальным решением для сервис-провайдеров, которые хотят расширить спектр предоставляемых услуг или перейти на отечественную платформу для услуги BaaS», — сказал Александр Басов, руководитель отдела по продвижению облачных решений компании «Киберпротект».

«Кибер Бэкап Облачный» — российское решение от компании «Киберпротект», которое позволяет сервис-провайдерам предоставлять облачные услуги резервного копирования и восстановления данных (BaaS). Для хранения резервных копий сервис-провайдеры могут предлагать хранилище «Киберпротекта», свое собственное или локальное хранилище заказчика. «Кибер Бэкап Облачный» защищает как российские, так и зарубежные операционные системы, СУБД, платформы виртуализации и приложения, включая отечественные сервисы «Почта» и «Диск» VK WorkSpace, CommuniGate Pro.

«Кибер Бэкап Облачный» включен в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России (запись № 19 458 от 17 октября 2023 г.), относится к сфере искусственного интеллекта. Его можно использовать для замещения зарубежных сервисов, прекративших свою работу и поддержку пользователей на территории России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: