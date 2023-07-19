«К2тех» развернула суперкомпьютер на базе Новосибирского госуниверситета

«К2тех» развернула суперкомпьютерный вычислительный комплекс для Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым функциональным материалам на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Инфраструктура кластера построена на высокопроизводительных вычислительных узлах российского производства, объединенных высокоскоростной сетью «Ангара» разработки НИЦЭВТ. Кластер позволит сотрудникам Центра НТИ производить сложные математические расчеты, обрабатывать получившиеся массивы данных и в конечном итоге применять искусственный интеллект при проектировании материалов и конструкций для промышленных предприятий.

Расширение вычислительных мощностей потребовалось Центру НТИ для решения ряда стратегических задач. В их числе – разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами: инновационных композиционных электрохимических покрытий, перспективных магнитных материалов и материалов с огнеупорными свойствами. Кроме того, суперкомпьютер потребовался для ключевых проектов Центра НТИ, связанных с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. К ним относятся разработка прототипа цифрового паспорта материала и его информатизация (материал как элемент интернета вещей), создание цифровых двойников технологических процессов.

«На текущий момент Центр НТИ нацелен на создание и ускоренный вывод на рынок новых типов материалов и продуктов на их основе. Их применение при проектировании деталей, конструкций и прочих изделий способствует развитию отечественных авиационной, космической, энергетической и иных промышленных отраслей, обеспечению технологического суверенитета. Поэтому нам была важна не только высокая производительность вычислительного кластера, но и его компонентная и программная независимость. А это значит – соответствие требованиям импортозамещения. Нам приятно, что формированием такой сложной архитектуры вычислительных мощностей выступили специалисты «К2тех», являющиеся экспертами в области реализации комплексных проектов полного цикла, а также подбора лучших российских решений для достижения поставленных целей и задач», — сказал директор Центра НТИ Амиран Векуа.

«К2тех» развернул суперкомпьютерный комплекс из 11 вычислительных узлов в дата-центре на базе НГУ. Вычислительная подсистема комплекса состоит из 392 процессорных ядер, установленных в 7 высокопроизводительных серверах. В их составе как серверы на базе CPU, так и графические с GPU-ускорителями для обработки визуальных данных. Обмен данными между серверами обеспечивает первый российский интерконнект — высокоскоростная сеть «Ангара» разработки НИЦЭВТ. Номинальная скорость передачи данных — не менее 75 Гбит/c, без блокировок и с низкими задержками. Ожидаемая пиковая производительность суперкомпьютера составляет 47 Тфлопс. Отказоустойчивое NFS-хранилище предусматривает вместимость не менее 40 ТБ данных.

«Проекты, связанные с внедрением суперкомпьютеров, единичные в нашей стране. И каждый из них уникален, потому что суперкомпьютеры ориентированы на выполнение сложных, подчас инновационных задач стратегического характера. Наш проект с Новосибирским государственным университетом не исключение. Суперкомпьютер в Центре НТИ позволит ускорить математические расчеты, свести к минимуму число ошибок и, как следствие, сократить сроки разработки новых материалов и продукции. При этом в процессе конструирования вычислительного кластера эксперты «К2тех» предусмотрели возможность его дальнейшего масштабирования. Мы поддерживаем ИТ-команду Центра НТИ, консультируем по особенностям работы с кластером и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметил руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2тех» Алексей Зотов.

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Дополнительно специалисты «К2тех» развернули и настроили среду виртуализации на основе платформы zVirt отечественного разработчика Orion soft. Это позволит эффективно утилизировать вычислительные мощности серверов, предназначенных для функционирования управляющих сервисов суперкомпьютера. Платформа zVirt входит в реестр отечественного ПО и обеспечивается сервисной поддержкой разработчика, что гарантирует заказчику технологический суверенитет и стабильность работы решения.

«zVirt включает в себя весь необходимый функционал для эффективного управления серверами и виртуальными машинами. Использование платформы открывает неограниченные возможности для виртуализации инфраструктуры и позволит университету воплотить в жизнь масштабные технические проекты. zVirt успешно справляется с пиковыми нагрузками, что гарантирует стабильную работу и высокую производительность кластера при реализации самых сложных вычислительных задач. Благодаря простому, понятному русскоязычному интерфейсу пользователям центра НТИ будет легко и удобно работать с платформой», — сказал директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин.

Специалисты «К2тех» также спроектировали инженерную инфраструктуру в кластере. Система бесперебойного электроснабжения гарантирует надежное и непрерывное питание оборудования вычислительной инфраструктуры. Кроме того, она предотвращает повреждение или потерю информации в случае отключения системы внешнего электроснабжения.