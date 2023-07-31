71% российских компаний рассматривают отечественные СХД на замену западным

Эксперты «К2тех» провели исследование актуальной ситуации на рынке систем хранения данных (СХД). По его результатам выяснилось, что сегодня компании enterprise-сегмента проявляют интерес к азиатским решениям, однако для внедрения предпочитают СХД российских производителей. 10% респондентов отметили, что уже приступили к масштабированию своей инфраструктуры с использованием отечественных решений. Об этом CNews сообщили представители «К2тех».

В опросе, проведенном «К2тех», принял участие 131 представитель компаний enterprise-сегмента из 18 отраслей экономики России. Его целью было выяснить, каких стратегий сейчас придерживаются российские компании и в пользу каких решений делают свой выбор: российских, азиатских или западных.

Исследование рынка показало, что 74% компаний нацелены как на замещение, так и на расширение парка имеющихся СХД в связи с ростом объема хранимых данных. Поэтому компании сейчас активно рассматривают все доступные на рынке варианты. При этом 16% заявили, что на данном этапе не готовы отказываться от решений, на которых они исторически построили свою ИТ-инфраструктуру. В числе основных вендоров используемых СХД респонденты назвали Dell EMC, IBM, HPE, NetApp, Huawei и Hitachi. Они отметили, что не планируют миграцию до окончания срока их эксплуатации, а потому пользуются услугами сервисной поддержки через ИТ-партнеров или ищут способы закупки запчастей самостоятельно. 10% компаний уже масштабируют свою ИТ-инфраструктуру на доступных на российском рынке аппаратных и программных решениях.

В вопросе о допустимых альтернативах имеющихся СХД респондентам была предоставлена возможность выбора нескольких вариантов ответа. В результате 71% ответили, что рассматривают СХД российских вендоров, в том числе включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 61% готовы прибегнуть к параллельному импорту, чтобы иметь возможность как эксплуатировать привычные решения и дальше, так и приобретать новые модели. И 58% заинтересованы в предложениях азиатских вендоров, таких как Maipu, Infortrend и QSAN. Исключительно российские СХД рассматривают 19% компаний, зарубежные (посредством параллельного импорта) — 13%. При этом 16% компаний затрудняются в выборе между отечественными и азиатскими СХД.

«Мы внимательно следим за изменениями на ИТ-рынке, и результаты проведенного исследования только подтверждают наши наблюдения. Законодательная инициатива по импортозамещению зарубежных компонентов на всех объектах КИИ стимулировала рост спроса на российские решения. Как следствие, заказчики стали предъявлять к отечественным производителям более высокие требования. Все эти факторы вкупе положительно повлияли как на функциональное развитие российских СХД, так и на уровень доверия к ним на рынке. Например, сейчас среди своих заказчиков мы все чаще наблюдаем интерес к линейке СХД Tatlin от компании Yadro, а также к программным СХД от BAUM, Аэродиск и других вендоров», – сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2тех» Алексей Зотов.

В то же время, по его оценке, технологический уровень азиатских СХД сейчас выше отечественных. Однако компании пока не торопятся перейти от этапов тестирования и пилотирования решений к реальным внедрениям.

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«Во-первых, это обусловлено тем, что СХД азиатских производителей не входят в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а значит не соответствуют в полной мере требованиям регулятора. Поэтому в большинстве своем интерес к ним проявляют компании, не имеющие критических элементов в инфраструктуре. Во-вторых, азиатские СХД — это относительно новые для российского рынка решения, не имеющие референсных внедрений с зафиксированными показателями эффективности на отечественном ИТ-ландшафте. И мы видим, что заказчики сейчас хотят получить максимум информации об этих решениях, чтобы убедиться в их надежности. Как пример, мы в «К2тех» протестировали китайскую СХД среднего класса от Maipu и после этого столкнулись с ростом запросов от заказчиков на ее демонстрацию и тестирование уже в своих инфраструктурах», — отметил Алексей Зотов.

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«К2тех» — компания из сферы системной интеграции, разработке программных решений и сервисной поддержки. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.