Wildberries запустил чартерные грузовые авиаперевозки на Дальний Восток

Российский онлайн-ритейлер Wildberries начал доставлять заказы частными чартерными перевозками. Партнером компании стала авиакомпания AirBridgeCargo, входящая в группу «Волга-Днепр». Новая модель доставки позволит ускорить развитие электронной коммерции (e-commerce) на Дальнем Востоке, благодаря чему жители удаленных регионов страны смогут получать свои заказы быстрее.

Первый совместный чартерный рейс авиакомпании AirBridgeCargo и онлайн-ритейлера Wildberries состоялся в декабре. Более 1,7 тыс. заказов общим весом 33,5 тыс. кг было доставлено из Москвы в Южно-Сахалинск на борту Boeing 747-8F.

«Электронная торговля позволяет объединить разные регионы нашей необъятной страны, но в удаленных уголках ее сдерживает высокая стоимость логистики и недостаток необходимой инфраструктуры. География работы Wildberries стремительно растет, и Дальний Восток является одним из важнейших и перспективных для нас регионов развития. Вместе с нашими партнерами мы планируем улучшить e-commerce инфраструктуру региона, открывая новые партнерские точки выдачи, и ускорить доставку заказов в труднодоступные места», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Алексей Зотов, коммерческий директор АВС, отметил: «Авиационная доставка всегда была и остается основой для успешного развития сектора электронной коммерции, не только на международном, но и на внутрироссийском уровне, учитывая обширную территорию РФ и географическую удаленность некоторых регионов. Компания Wildberries для нас – стратегически важный партнер, сотрудничество с которым позволит усиливать позиции обеих компаний на рынке онлайн-торговли, и самое главное, выдерживать четкие временные рамки по доставке товаров для конечных покупателей, что особенно важно в текущий период».

Параллельно с развитием чартерных грузоперевозок в Wildberries активно наращивают и инфраструктуру на Дальнем Востоке. Со второй половины 2021 г. в регионах страны действует программа открытия партнерских пунктов выдачи заказов. Для предпринимателей Wildberries предоставляет специальные субсидии, которые представляют собой получение повышенного вознаграждения от оборота брендированного пункта выдачи.