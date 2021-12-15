Разделы

Интернет E-commerce Ритейл Логистика
|

Wildberries запустил чартерные грузовые авиаперевозки на Дальний Восток

Российский онлайн-ритейлер Wildberries начал доставлять заказы частными чартерными перевозками. Партнером компании стала авиакомпания AirBridgeCargo, входящая в группу «Волга-Днепр». Новая модель доставки позволит ускорить развитие электронной коммерции (e-commerce) на Дальнем Востоке, благодаря чему жители удаленных регионов страны смогут получать свои заказы быстрее.

Первый совместный чартерный рейс авиакомпании AirBridgeCargo и онлайн-ритейлера Wildberries состоялся в декабре. Более 1,7 тыс. заказов общим весом 33,5 тыс. кг было доставлено из Москвы в Южно-Сахалинск на борту Boeing 747-8F.

«Электронная торговля позволяет объединить разные регионы нашей необъятной страны, но в удаленных уголках ее сдерживает высокая стоимость логистики и недостаток необходимой инфраструктуры. География работы Wildberries стремительно растет, и Дальний Восток является одним из важнейших и перспективных для нас регионов развития. Вместе с нашими партнерами мы планируем улучшить e-commerce инфраструктуру региона, открывая новые партнерские точки выдачи, и ускорить доставку заказов в труднодоступные места», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Алексей Зотов, коммерческий директор АВС, отметил: «Авиационная доставка всегда была и остается основой для успешного развития сектора электронной коммерции, не только на международном, но и на внутрироссийском уровне, учитывая обширную территорию РФ и географическую удаленность некоторых регионов. Компания Wildberries для нас – стратегически важный партнер, сотрудничество с которым позволит усиливать позиции обеих компаний на рынке онлайн-торговли, и самое главное, выдерживать четкие временные рамки по доставке товаров для конечных покупателей, что особенно важно в текущий период».

Параллельно с развитием чартерных грузоперевозок в Wildberries активно наращивают и инфраструктуру на Дальнем Востоке. Со второй половины 2021 г. в регионах страны действует программа открытия партнерских пунктов выдачи заказов. Для предпринимателей Wildberries предоставляет специальные субсидии, которые представляют собой получение повышенного вознаграждения от оборота брендированного пункта выдачи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022