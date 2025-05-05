Подтверждена совместимость решений eKassir и «Ред Софт»

Компании eKassir и «Ред Софт» объявили о подтверждении технологической совместимости своих решений. Продукты eKassir Digital Bank Platform 2.0 Rus и Identity Platform успешно прошли сертификацию на соответствие операционной системе «Ред ОС», что зафиксировано официальными документами совместимости. Оба решения включены в Единый реестр российского программного обеспечения.

Платформа eKassir Digital Bank Platform 2.0 Rus — это комплексное коробочное решение для построения современного цифрового банка на основе импортонезависимых технологий.

Решение позволяет централизованно принимать платежи, автоматизировать операционные процессы в режиме 24/7 и поддерживать разнообразные каналы обслуживания, включая банкоматы и платежные киоски. Продукт имеет модульную структуру и может быть сконфигурирован в соответствии с требованиями банка-заказчика. По итогам сертификации подтверждена полная поддержка «Ред Софт» для компонента Payments Hub, отвечающего за организацию единого центра приема платежей в пользу неограниченного количества шлюзов и агрегаторов.

eKassir Identity Platform — решение для построения центра многофакторной аутентификации, управления доступом и защиты прикладных программных интерфейсов (API).

«Ред ОС» — сертифицированная ФСТЭК России отечественная операционная система, внесенная в реестр Минцифры РФ и активно используемая в государственных и корпоративных проектах. Сертификат совместимости подтверждает полное соответствие eKassir Digital Bank Platform 2.0 и eKassir Identity Platform требованиям российского ПО и их готовность к эффективной интеграции в ИТ-инфраструктуру банковского и государственного секторов.

«Поддержка отечественного прикладного программного обеспечения — это стратегическая задача. Мы видим спрос со стороны банков и госструктур на проверенные, надежные решения, которые соответствуют требованиям безопасности и поддерживают курс на импортонезависимость. Сертификация с «Ред ОС» подтверждает готовность наших решений к работе в новых условиях», — сказал генеральный директор eKassir Алексей Зотов.

Для клиентов eKassir получение компании сертификатов совместимости с «Ред ОС» означает: возможность развертывания eKassir Digital Bank Platform 2.0 в импортонезависимой среде; соответствие требованиям по информационной безопасности; уверенность в долгосрочной технологической поддержке.

eKassir продолжает развивать совместимость своих решений с ключевыми отечественными ИТ-платформами, обеспечивая клиентам гибкость, устойчивость и соблюдение регуляторных стандартов российского рынка финансовых услуг.