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eKassir Identity Platform
|05.05.2025
|Подтверждена совместимость решений eKassir и «Ред Софт» 1
eKassir Identity Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 782 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11972 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4341 1
|eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 19 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1033 1
|Зотов Алексей 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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