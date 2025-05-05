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eKassir Identity Platform



05.05.2025 Подтверждена совместимость решений eKassir и «Ред Софт» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

eKassir Identity Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 782 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 28 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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