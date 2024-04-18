«Росэлектроника» представила отечественный программно-аппаратный комплекс для суперкомпьютеров

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал программно-аппаратный комплекс на базе отечественных технологий для проведения высокопроизводительных вычислений и создания облачных сервисов. Решение может масштабироваться до нескольких сотен узлов и позволяет строить системы, включающие тысячи виртуальных рабочих мест. Пропускная способность канала передачи данных нового комплекса составляет 75 Гбит/с с коммуникационной задержкой до 1 микросекунды, что можно сравнить с секундной задержкой при передаче данных с Луны на Землю. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Базис», разработанный инженерами Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, входит в «Росэлектронику»), предназначен для создания центров обработки и хранения данных, виртуализированных офисов, виртуальных машин, серверов графических приложений, а также суперкомпьютеров для нестандартных расчетов.

ПАК «Базис» состоит из трех серверов общего назначения, способных включать до 128 процессорных ядер и обеспечивать до 2 ТБ оперативной памяти. Системные платы серверов спроектированы и произведены в НИЦЭВТ. Для объединения компьютеров в вычислительный кластер использована высокоскоростная коммуникационная сеть «Ангара», таже разработанная специалистами предприятия. Сетевое оборудование обеспечивает высокоинтенсивный обмен данными между серверами со сверхнизкой задержкой.

«Область применения нового программно-аппаратного комплекса очень широка. Например, наши технологии легко справятся с задачей создания виртуализированных инженерных рабочих мест с поддержкой аппаратной обработки 3D-графики. А высокая пропускная способность канала передачи данных и гибкая система масштабирования позволяет проводить сложнейшие вычислительные операции. Наши специалисты готовы рассчитать и адаптировать наш новый ПАК под конкретные задачи и потребности заказчика», - сказал генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов.

Программно-аппаратный комплекс включен в Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения Минпромторга России.

НИЦЭВТ является разработчиком суперкомпьютерных технологий, средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также «Национальный центр информатизации». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.