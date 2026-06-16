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Дзейтов Руслан

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Линейка высокопроизводительных серверов для ИИ «Росэла» получила статус отечественной продукции 1
14.11.2024 В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе 1
17.05.2024 «Росэлектроника» впервые представила в Китае сетевое оборудование для суперкомпьютеров 1
18.04.2024 «Росэлектроника» представила отечественный программно-аппаратный комплекс для суперкомпьютеров 1
12.04.2024 «Ростех» начал поставку оборудования нового поколения для суперкомпьютеров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Дзейтов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 348 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1262 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 434 3
Ростех - Автоматика Концерн 1814 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3418 3
Basis - Базис - СП Облачная платформа 85 1
Intel Corporation 12752 1
Telegram Group 2857 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 272 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1816 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7699 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 446 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3584 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 155 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1807 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2993 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6799 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10212 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 1
Пропускная способность - Bandwidth 1882 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10180 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1624 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3123 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1435 1
Петров Олег 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1538 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1322 1
Энергетика - Energy - Energetically 5759 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 177 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 23 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
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