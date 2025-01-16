ООО «Байтэрг» - российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, специализируется на комплексах мобильного и персонального видеонаблюдения, мобильных коммуникационных устройствах, системах видеонаблюдения и радиосвязи специального назначения. Компания включена в реестр системообразующих предприятий, а также входит в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. С 2019 года «Байтэрг» занимается разработкой и производством планшетных компьютеров и смартфонов под маркой МВК. В 2021 году компания «Байтэрг» приняла участие в проекте выпуска планшетов для Всероссийской переписи населения (ВПН 2020), для которого выпустила и поставила 105 000 планшетов модели МВК-2020.