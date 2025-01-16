БайтЭрг
ООО «Байтэрг» - российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, специализируется на комплексах мобильного и персонального видеонаблюдения, мобильных коммуникационных устройствах, системах видеонаблюдения и радиосвязи специального назначения. Компания включена в реестр системообразующих предприятий, а также входит в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. С 2019 года «Байтэрг» занимается разработкой и производством планшетных компьютеров и смартфонов под маркой МВК. В 2021 году компания «Байтэрг» приняла участие в проекте выпуска планшетов для Всероссийской переписи населения (ВПН 2020), для которого выпустила и поставила 105 000 планшетов модели МВК-2020.
БайтЭрг и организации, системы, технологии, персоны:
|Березкин Григорий 40 10
|Шадаев Максут 1011 6
|Малков Павел 51 6
|Путин Владимир 3173 5
|Прудников Андрей 6 5
|Эйгес Павел 97 4
|Писарев Михаил 26 3
|Лысенко Александр 8 3
|Ревин Константин 4 3
|Осеевский Михаил 315 2
|Носков Константин 236 2
|Мишустин Михаил 677 2
|Степанов Владимир 76 2
|Поляков Олег 8 2
|Макаров Станислав 117 2
|Петричкович Ярослав 29 2
|Иванов Владислав 18 2
|Смелов Павел 5 2
|Трушкин Константин 58 1
|Мантуров Денис 106 1
|Сапунов Алексей 36 1
|Духвалов Андрей 25 1
|Копосов Максим 60 1
|Самодахов Валерий 1 1
|Соловьев Дмитрий 73 1
|Добронравов Олег 3 1
|Ерошин Евгений 2 1
|Аносов Сергей 14 1
|Земцов Сергей 1 1
|Иванцов Илья 11 1
|Леонова Татьяна 4 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Черненко Андрей 69 1
|Иванов Борис 58 1
|Головин Дмитрий 33 1
|Добровольский Дмитрий 8 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Дмитриев Александр 34 1
|Гарусев Максим 6 1
|Осипов Владимир 21 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 5
|Markets&Markets Research 112 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 3
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Mordor Intelligence 29 1
|IMS Research 31 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
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