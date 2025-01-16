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БайтЭрг

БайтЭрг

ООО «Байтэрг» - российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, специализируется на комплексах мобильного и персонального видеонаблюдения, мобильных коммуникационных устройствах, системах видеонаблюдения и радиосвязи специального назначения. Компания включена в реестр системообразующих предприятий, а также входит в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. С 2019 года «Байтэрг» занимается разработкой и производством планшетных компьютеров и смартфонов под маркой МВК. В 2021 году компания «Байтэрг» приняла участие в проекте выпуска планшетов для Всероссийской переписи населения (ВПН 2020), для которого выпустила и поставила 105 000 планшетов модели МВК-2020.


16.01.2025 Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил 1
26.09.2024 Российским чиновникам в ближайшие три года понадобится 1,2 млн мобильных устройств на российских ОС 2
27.08.2024 Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора» 1
28.03.2024 Бюджет на покупку российских планшетов для госчиновников сократили на 17 миллиардов 1
21.12.2023 ОС «Аврора» портирована на планшет «Байтэрг МВК-Т2101» 1
30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1
27.11.2023 Власти потратят десятки миллиардов на миллионы планшетов, чтобы раздать их учителям, врачам и полицейским 1
13.11.2023 На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС 1
07.11.2023 В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут 1
02.11.2023 Импортозамещение во всей красе. Ассортимент гаджетов для чиновников на «Авроре» растет и ширится. Крупномасштабный тест CNews 1
20.10.2023 Отечественные смартфоны на ОС «Аврора» вот-вот появятся в продаже. Приложений для них почти нет 1
05.10.2023 Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России 1
19.09.2023 ЭОС и «Байтэрг» представили совместное программно-аппаратное решение 1
08.09.2023 Компания «Байтэрг» перешла на использование ОС Astra Embedded 1
31.07.2023 В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint 1
28.03.2023 Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету 1
13.01.2023 Власти отказались выделить 22 миллиарда для российской ОС «Аврора» 1
01.12.2022 «Газпром», «Росатом» и «Россети» заставят перейти на «Аврору» 1
02.09.2022 Власти отказались выделять 7,1 млрд рублей на смартфоны для чиновников с российским ПО 1
03.06.2022 Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца 1
27.04.2022 У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз 1
17.03.2022 Вышел в свет «смартфон для параноиков» на российской ОС «Аврора» 1
03.02.2022 В госорганы по всей России будут переданы сотни тысяч б/у планшетов на российской ОС 1
12.01.2022 На «Ростелеком» подали в суд на сотни миллионов из-за российских планшетов 1
30.12.2021 Власти потратят 38 миллиардов на обеспечение чиновников планшетами на российской ОС 1
23.11.2021 Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов 1
10.11.2021 Участники рейтинга крупнейших игроков рынка видеонаблюдения в 2020 г. заработали почти на 50% больше, чем годом ранее 1
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 2
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 2
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 3
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 1
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора» 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1

Публикаций - 57, упоминаний - 64

БайтЭрг и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 38
Ростелеком 9708 31
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 14
Jolla - Sailfish Holding 82 13
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 10
Qtech - Кьютэк 171 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 7
INOI - ИНОЙ 50 7
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1300 5
VVP Group - Центр дистрибьюции 20 5
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 5
ICL ГК 381 5
Merlion - Мерлион 798 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 4
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 60 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 3
Dr.Web - Доктор Веб 1255 3
Huawei 3938 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Blackview 18 3
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
MediaTek - Ralink 527 3
Базальт СПО - BaseALT 656 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 3
ИКС 320 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 3
Цифра ГК 2427 3
Новые облачные технологии (НОТ) 445 3
Samsung Electronics 10267 3
Xiaomi 1736 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 10
Вотрон 20 6
Почта России ПАО 2114 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 271 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Технопарк-Мордовия 16 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 29 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
РКК Энергия - ЗЭМ - Завод экспериментального машиностроения 3 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Полисервис НПФ 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 2
Федеральное казначейство России 1773 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 991 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Междуреченский водоканал МУП 4 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 41
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 23
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7586 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13809 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9610 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16146 12
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4029 10
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9193 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9989 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6044 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6959 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2382 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9286 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 42
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 18
Google Android 14004 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 8
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 152 8
Apple iOS 7813 8
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3222 7
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 7
Linux OS 9957 6
Новые облачные технологии - МойОфис 780 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 5
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 5
VK RuStore - Рустор 331 5
БайтЭрг - МВК 8 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 265 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 4
Smart Technologies - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 4
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 3
INOI R - Серия смартфонов 25 3
Qtech QMP - серия смартфонов 4 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 3
Apple iPad 3860 3
Apple iPhone 6 4862 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 115 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 3
Smart Technologies - Aquarius NS - серия смартфонов, КПК 13 3
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 3
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Мобайл Информ MIG C - Защищенный смартфон 7 2
INOI T - Серия смартфонов 9 2
Росстат ИВС - Информационно- вычислительная система - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 8 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 64 2
Березкин Григорий 40 10
Шадаев Максут 1011 6
Малков Павел 51 6
Путин Владимир 3173 5
Прудников Андрей 6 5
Эйгес Павел 97 4
Писарев Михаил 26 3
Лысенко Александр 8 3
Ревин Константин 4 3
Осеевский Михаил 315 2
Носков Константин 236 2
Мишустин Михаил 677 2
Степанов Владимир 76 2
Поляков Олег 8 2
Макаров Станислав 117 2
Петричкович Ярослав 29 2
Иванов Владислав 18 2
Смелов Павел 5 2
Трушкин Константин 58 1
Мантуров Денис 106 1
Сапунов Алексей 36 1
Духвалов Андрей 25 1
Копосов Максим 60 1
Самодахов Валерий 1 1
Соловьев Дмитрий 73 1
Добронравов Олег 3 1
Ерошин Евгений 2 1
Аносов Сергей 14 1
Земцов Сергей 1 1
Иванцов Илья 11 1
Леонова Татьяна 4 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Черненко Андрей 69 1
Иванов Борис 58 1
Головин Дмитрий 33 1
Добровольский Дмитрий 8 1
Шойгу Сергей 89 1
Дмитриев Александр 34 1
Гарусев Максим 6 1
Осипов Владимир 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 17
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 9
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Финляндия - Финляндская Республика 3604 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 6
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Азия - Азиатский регион 5533 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 981 1
Россия - ПФО - Пензенская область 590 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
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США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - ЦФО - Курская область 651 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
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