ЭОС и «Байтэрг» представили совместное программно-аппаратное решение

Компания «Электронные офисные системы», разработчик программных продуктов для автоматизации управления корпоративным контентом, документами и бизнес-процессами, и компания «Байтэрг», российский разработчик и производитель электроники, представили совместное решение - планшет МВК-Т2101 на AOSP с приложением EOSmobile. В октябре 2023 г. запланирован релиз ОС «Аврора» на планшете МВК-Т2101. Об этом CNews сообщили представители ЭОС.

EOSmobile – приложение для организации комфортной работы сотрудников в корпоративной СЭД с мобильных устройств (планшетов и телефонов). Приложение включено в единый Реестр отечественно программного обеспечения Минцифры. Важнейшие возможности приложения – создание или рассмотрение проектов поручений, визирование и подписание проектов документов, подписание документов с помощью ЭП, работа с помощником или без, а также исполнение и контроль поручений. Приложение EOSmobile (Android) доступно в RuStore и Google Play.

Пользователь EOSmobile может работать с документами и поручениями в любом удобном месте, причем подстраивая и интерфейс, и функциональность под свои потребности. Например, с помощью папок и подпапок можно организовать пространство на рабочем столе, а неиспользуемые папки или функционал можно отключить.

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Планшетный компьютер МВК-Т2101 компании «Байтэрг» включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. 10,95-дюймовый планшет с продолжительным временем автономной работы дополнен чехлом-клавиатурой с удобным разъемом POGO-Pin, который позволяет использовать планшет по аналогии с ноутбуком, что делает его еще более удобным инструментом для работы с документами и поручениями.

«Спрос на отечественные программные продукты и электронику сегодня велик, как никогда раньше. И это понятно: и бизнес, и представители госсегмента хотят использовать импортонезависимые технологические решения», - сказал Артем Андреев, руководитель направления корпоративных мобильных приложений компании ЭОС. ​