После вступления в силу обновленных требований ЦБ РФ «Омега софт» усилила защиту приложения для МФО

Теперь мобильное приложение для онлайн-выдачи микрозаймов, разработанное «Омега софт», интегрировано с Пенсионным Фондом России и «Госуслугами», а для получения займа нужно сделать селфи с паспортом. Несмотря на ужесточение требований время обслуживания клиентов сократилось вдвое. Об этом CNews сообщили представители компании «Омега софт».

Согласно новым стандартам ЦБ, вступившими в силу 24 апреля 2023 г., перед выдачей микрозайма кредитная организация должна убедиться, что это действительно паспорт клиента, что в документе настоящая фотография, проверить кредитную историю заемщика, а также убедиться, что именно владелец паспорта берет кредит.

По просьбе клиента, разработчики «Омега софт», внесли в уже действующее мобильное приложение обновления. Была проведена интеграция с Пенсионным Фондом России и «Госуслугами». Приложение также запрашивает данные из бюро кредитной истории. А для рассмотрения заявки пользователи должны прикрепить селфи с разворотом паспорта, чтобы у сотрудников банка была возможность убедиться, что именно владелец документа, подтверждающего личность, оформляет договор займа.

Кастомная разработка компании «Омега софт» позволяет оперативно подстраиваться под динамически меняющее законодательство. Благодаря адмиин-панели у сотрудника микрофинансовый организации есть возможность управлять калькулятором займа, предупреждать о каких-либо изменениях через Push-уведомления, создавать и редактировать документы займов, получать информацию о пользователях и анализировать индекс лояльности клиентов.

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Представители «Омега софт» объясняют, что при разработке мобильного приложения изначально проводились работы по обеспечению максимальной информационной безопасности конфиденциальных данных с помощью SSL-протокола, также было реализовано шифрование данных по стандартам ISO, ГОСТ.

Мобильное приложение увеличило процент выданных займов на 44%. И несмотря на ужесточение требований и более долгой процедуры подтверждения личности, время обслуживания клиентов сократилось в два раза. Теперь 80% всех операций клиент осуществляет дистанционно и безопасно.