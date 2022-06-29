Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams

В России создан корпоративный мессенджер Omega Chat на замену Microsoft Teams и Slack. Над сервисом работала компания «Омега-софт». Omega Chat распространяется бесплатно и позволяет перенести всю переписку и контент из американских мессенджеров, а также в нем есть встроенная функция проверки всех передаваемых файлов на наличие вредоносного ПО.

Российский ответ Slack

Российская компания «Омега-софт» сообщила о запуске отечественного корпоративного мессенджера Omega Chat. Сервис, по словам разработчиков, призван заменить собой американский мессенджер Slack.

Slack существует с 2013 г. В середине марта 2022 г. он присоединился к антироссийским санкциям и начал удалять аккаунты пользователей из России. Среди них были и разработчики Сбербанка.

Серверная часть Omega Chat может размещаться на внешних серверах поставщика сервиса. Также она может находиться в облаке «Яндекса» и поставляться как SaaS-услуга. Разработчики заверили, что при переходе из Slack в Omega Chat будет перенесена и вся информация, включая все структуры чатов. «Мы сравниваем Omega Chat со Slack потому что наша основная целевая аудитория пользовалась именно Slack, – сказали CNews разработчики Omega Chat. – Весь интерфейс и “начинка” мессенджера максимально похожа с иностранным продуктом. Это убирает момент визуального и технического привыкания к новому инструменту».

Реализация каналов в Omega Chat

На вопрос CNews, придется ли пользователям платить деньги за работу в Omega Chat, по подписке или по схеме с единоразовой оплатой, разработчики ответили, что сервисом можно пользоваться на полностью бесплатной основе.

Компания «Омега-софт» занимается разработкой ПО на заказ. Ее представители говорят, что штат компании насчитывает около 60 разработчиков.

Кроссплатформенное решение

Авторы Omega Chat сообщили CNews, что работа по созданию мессенджера заняла у них около года. Другими словами, разработка началась летом 2021 г. На вопрос CNews, привлекались ли к созданию Omega Chat сторонние специалисты, представители «Омега-софт» сообщили, что всеми процессами ведали исключительно внутренние специалисты компании.

Omega Chat в каталоге Google Play

К моменту выхода материала, как сообщили CNews разработчики проекта, Omega Chat существовал в версиях для Google Android и Apple iOS и был доступен для скачивания в магазинах Google Play и Apple App Store. Пользователи, желающие работать Omega Chat с настольных ПК и ноутбуков, могли воспользоваться веб-версией мессенджера. Она работает через браузер и открывается, в том числе, с мобильных устройств.

Версия приложения для iOS

Помимо этого, «Омега-софт» в настоящее время работает над отдельным клиентом Omega Chat для настольных ПК. Представители компании сообщили CNews, что разработка приложения завершена, и что оно успешно прошло стадию внутреннего бета-тестирования и готовится к полноценному релизу.

Импортозамещение и безопасность

Компания «Омега-софт» российская, располагает офисами в Москве, Йошкар-Оле и Баку. Также у нее есть представительства в США и Азербайджане.

Список контактов

Сотрудники компании сообщили CNews, что разработка Omega Chat велась на территории России, что, по их словам, делает сервис пригодным для импортозамещения. «Мы говорим об этой разработке, как о импортозамещении, потому что она сделана и реализована на территории России, потому что это прямая замена зарубежному мессенджеру, где возможно произвести перенос всех данных без потерь из Slack в Omega Chat, а это пользователи, комнаты(каналы или чаты), сообщения, треды, вложения», – рассказали CNews сотрудники «Омега-софт». «Наша разработка доступна пользователям на территории России и СНГ», – добавили они.

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Разработчики подчеркнули, что в мессенджере реализована дополнительная система безопасности, рассчитанная на предварительную проверку передаваемых мессенджером файлов. Данная система автоматически тестирует контент на наличие угроз, в том числе вредоносных файлов.

Одним Slack все не ограничивается

Slack за девять лет своего существования стал одним из самых популярных корпоративных мессенджеров в мире. В конце 2020 г. его купила компания Salesforce, заплатив за него почти $28 млрд.

Окно с личной перепиской

Однако у Slack есть очень серьезный конкурент – мессенджер Teams корпорации Microsoft, запущенный в 2016 г. и летом 2018 г. ставший бесплатным. Между командами разработчиков идут непрекращающиеся споры, многие из которых затем приходится решать высшим инстанциям, включая Еврокомиссию.

Но в одном разработчики Teams и Slack сходятся – они решили поддержать к санкции против России. Slack пока что ограничился удалением профилей пользователей из России, а Microsoft пошла еще дальше. В марте 2022 г. она объявила об приостановке российского бизнеса, через месяц частично вернулась в страну, а в начале июня 2022 г. сообщила о сокращениях в российском представительстве. Их истинные масштабы были тайной, пока в конце июня 2022 г. президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) не заявил, что корпорация не оставит от своего российского офиса камня на камне.

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Таким образом, россиянам может потребоваться в срочном порядке отказаться от использования Teams и подыскать его российский аналог. На вопрос CNews, может ли Omega Chat без потерь перенести данные из мессенджера Microsoft в свою базу, представители «Омега-софт» ответили, что такая возможность в сервисе тоже предусмотрена.