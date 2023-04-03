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Разработчики «Омега софт» научили нейросеть предсказывать будущее

В информационную систему российской теплоэнергоснабжающей компании внедрили ИИ, который умеет предсказывать кризисные ситуации. Об этом CNews сообщили представители компании «Омега софт».

Российские разработчики научили нейросеть собирать данные информационной системы одной крупной компании. ИИ может не только анализировать полученную информацию, но и выявлять скрытые связи. На основе этих данных, внедренная в информационную систему нейросеть прогнозирует вероятность возникновения кризисных ситуаций, а в некоторых случаях даже предотвращает их.

«Наша разработка может существенно снизить риски того, что какой-то из процессов встанет или выйдет из строя. Например, программа может предотвратить потерю данных, если вдруг какой-то из серверов компании переполнился. Он автоматически перекидывает информацию на другой сервер еще до того, как процессы встали», – отметили представители компании «Омега софт».

Кроме того, система с интегрированным искусственным интеллектом оповещает сотрудников компании о надвигающейся проблеме.

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