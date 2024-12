В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google

Компания NtechLab, разработчик технологий систем распознавания лиц, эмоций и силуэтов, внесена в «черный список» США. Ее алгоритмы доказали свое превосходство, опередив аналогичные разработки многих компаний, включая Google. Наряду с NtechLab в «черном списке» оказались ИТ-фирмы «Технологии видеоанализа», «Авиаснаб» и «Горизонт», а также ряд компаний из Китая и Бирмы.

Неприятное пополнение

Власти США внесли в свой «черный список» еще четыре российские ИТ-компании. Изменения в перечень внесли сотрудники Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS), входящего в состав американского Министерства торговли.

Этот квартет включает компании ООО «Технологии видеоанализа», ООО «Авиаснаб» и АО «Горизонт», а также фирму NtechLab, одного из известнейших и крупнейших разработчиков систем распознавания лиц, силуэтов и эмоций в России. Изменения в блэклист внесены 11 декабря 2024 г.

Это означает, что отныне и вплоть до исключения из «черного списка» компаниям, сотрудничающим с перечисленными организациями, потребуется получать экспортную лицензию Минторга США на поставку этим фирмам своих товаров и технологий. Заявки на получение лицензий будут рассматриваться с политикой презумпции отказа.

Россия – не единственная страна, чьи компании пополнили «черный список» властей США. В общей сложности перечень увеличился на восемь пунктов – два из них занимают китайские компании Beijing Zhongdun Security Technology Group Co., Ltd. и Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd., оставшиеся два – фирмы Sky Aviator Company Limited и Synepex Shwe Company Ltd. из Мьянмы.

Фото: jirikm / Pixabay Ограничительные меры действуют с 11 декабря 2024 года

Важно отметить, что в документации США Мьянма указана как Бирма. Это название страна носила до 1989 г.

Следствие и причины

По каждой из компаний бюро BIS привело причины их добавления в «черный список». Так, NtechLab оказалась в нем, поскольку якобы «разрабатывает и поставляет ПО для распознавания лиц российскому правительству, которое использует эти продукты и услуги для отслеживания и таргетирования мирных протестующих и активистов». «Продукты и услуги, предоставляемые этими компаниями, стали неотъемлемой частью российского аппарата массового наблюдения, – говорится в официальном пояснении. – Эти действия противоречат внешнеполитическим интересам США».

Аналогичное обоснование приведено и к добавлению в список компании «Технологии видеоанализа».

Что касается фирм «Авиаснаб» и «Горизонт» то они оказались в перечне за то, что якобы «поставляли военным Мьянмы компоненты, которые позволили военным совершать нарушения прав человека, включая жестокие воздушные атаки на гражданское население»

Что известно о компаниях

АО «Горизонт» – это производитель судовых навигационных радиолокационных станций, а также мобильных и стационарных технических комплексов, система управления движением судов, систем управления техническими средствами корабля и пр. На сайте компании сказано, что она осваивает международный рынок на протяжении последних 30 лет.

Компания зарегистрирована в мае 1994 г. в Ростове-на-Дону и имеет уставный капитал более 104 млн руб. Пост гендиректора с 5 декабря 2024 г. занимает Дмитрий Лакко. Основной вид деятельности «производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления» (код ОКВЭД – 26.51.2). Выручка за 2023 г. – 589,6 млн руб. (падение 32% год к году), чистый убыток – 7,2 млн руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»).

С компанией ООО «Авиаснаб» все сложнее. В американских документах сказано, что она располагается в Химках (Московская область) на улице Ленинградская. Но по этому адресу такой компании нет – есть лишь ЗАО «Группа компаний "Авиаснаб"», основанная в марте 2005 г. и ликвидированная в мае 2015 г. Ее преемником стала компания ООО «Группа компаний "Авиаснаб"», образованная в мае 2015 г. и закрытая в апреле 2022 г.

Компания ООО «Технологии видеоанализа», также известная как Tevian – это разработчик систем распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Основана в январе 2010 г, уставный капитал – 100 тыс. руб., генеральный директор – Вадим Конушин, основной вид деятельности – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код ОКВЭД 72.19). Выручка по итогам 2023 г. – 355,8 млн руб. (рост 125% год к году), чистая прибыль – 151,5 млн руб.

Подробнее об NtechLab

NtechLab или ООО «Нтех Лаб» основана в июле 2015 г. уставный капитал – 10 тыс. руб., генеральный директор – Алексей Паламарчук, основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Выручка по итогам 2023 г. – 708,9 млн руб. (падение 38% год к году), чистый убыток – 129,3 млн руб.

NtechLab специализируется на распознавании лиц, эмоций и силуэтов людей. Широкую известность компания получила в 2015 г., когда ее команда вошла в пятерку финалистов конкурса по распознаванию лиц на фотографиях Megaface, организованного Вашингтонским университетом. Алгоритм NtechLab одержал победу в двух заданиях из четырех, опередив конкурента, который создали разработчики Google.

Один из самых известных продуктов компании – технология распознавания лиц FindFace, который наряду с алгоритмами компаний VisionLabs и Tevian используется в рамках мультивендорной системы видеоаналитики Департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ). В 2021 г. NtechLab выиграла конкурс алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). По итогам семи независимых тестов алгоритм российской компании признали лучшим в мире.

Летом 2022 г. NtechLab покинули ее сооснователи Александр Кабаков и Артем Кухаренко. В январе 2024 г. сменился ее гендиректор – им стал выходец из «Ростелекома» и «Эр-Телекома» Алексей Паламарчук.