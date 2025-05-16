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Каниовский Александр


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 В регионах России создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками 1
25.09.2024 На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Каниовский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3243 2
Флай дрон - Fly Drone 18 2
Лаборатория будущего 9 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 843 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 29 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 345 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2498 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3045 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3030 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 242 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 35 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3931 1
Data monetization - Монетизация данных 1690 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11694 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2948 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2438 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2599 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1177 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 42 1
FreePik 1131 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5422 1
Лапшина Екатерина 17 1
Данилов Никита 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1605 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1238 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 171 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2033 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2175 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1743 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7299 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 823 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 518 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3040 1
Ведомости 1069 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1020 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1960 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174732.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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