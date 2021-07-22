«Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА

Госкорпорация «Ростех» через свою «дочку» приобрела долю разработчика системы цифровых сервисов для беспилотников. Один из ее владельцев ранее занимался авиационными проектами «Ростеха». Помимо госкорпорации такую же долю ИТ-компании приобрела и член совета директоров дочки «Ростеха».

Новое приобретение «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» стала совладельцем компании-разработчика системы цифровых сервисов беспилотных воздушных судов (БВС, БПЛА) «Флай дрон». Один из учредителей компании — бывший сотрудник «Ростеха» Никита Данилов, пишет агентство «Интерфакс».

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 20 июля 2021 г. «Ростеху» через его дочернее предприятие «РТ-развитие бизнеса» принадлежит 25% компании. В этот же день 24,9% долей перешло к «ЕРА-транспортные решения», гендиректором которой является Екатерина Лапшина. Она также входит в состав совета директоров «РТ-развитие бизнеса».

«Ростех» вложился в компанию бывшего сотрудника

Учредителями «Флай дрон» с 12 января 2021 г. являлись Никита Данилов (с долей 70%) и Александр Каниовский (ему принадлежало 30%). Уставный капитал компании на тот момент составлял 12 млн руб. После покупки долей «Ростехом» и Лапшиной сумма уставного капитала компании достигла 23,9 млн руб.

С 2009 г. по 2012 г. Данилов был заместителем гендиректора авиационного проекта «Ростеха» — «Росавиа». С 2012 по 2020 гг. Данилов был заместителем гендиректора «Госкорпорации организации воздушного движения» (подведомствено Росавиации). Доли Данилова и Каниовского в компании «Флай дрон» после рассматриваемой сделки размылись до 35,07% и 15,03% соответственно.

Новые владельцы компании

Согласно официальному порталу «Ростеха», «РТ-развитие бизнеса» создано в 2014 г. как дочерняя компания для содействия госкорпорации в реализации стратегических целей и монетизации возможностей через инвестиционную деятельность в России и за рубежом. При этом основными критериями выбора инвестиционных проектов для «РТ-развитие бизнеса» является наличие значительного потенциала роста стоимости и ликвидности инвестиций, наличие частного партнера или сильной управленческой команды с лучшими отраслевыми компетенциями и возможность вовлечения технологий, услуг и продукции холдингов корпорации. Отсюда можно заключить, что «Флай дрон» обладает вышеупомянутыми ресурсами и качествами.

Второй новый совладелец «Флай дрон» Екатерина Лапшина с 2017 г. является учредителем и гендиректором ЕРА (частной холдинговой компанией с активами в сфере добычи полезных ископаемых, логистике и медиа). В 2019 г. она вошла в совет директоров «Эр-телеком», также является первым вице-президентом по стратегии и развитию бизнеса в данной компании. С 2021 г. Лапшина входит в совет директоров «М.видео». Данная информация следует с официального портала «М.видео». Также «Коммерсант» писал, что Лапшина — экс-владелица онлайн-кинотеатра Okko.

Компания из «Сколково»

С 2021 г. «Флай дрон» — участник инновационного центра «Сколково». Согласно сайту центра, «Флай дрон» занимается разработкой системы единого окна цифровых сервисов жизненного цикла БВС. «Предложенные компанией решения охраняются в режиме коммерческой тайны, а кроме того свидетельствами на базы данных и программы для ЭВМ», — говорится на сайте «Сколково». Портал компании в Сети поисковые системы не находят.

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Компания предлагает платформу, которая состоит из интернет-сервиса и маркетплейса. Первый позволяет зарегистрировать пользователя, принадлежащий ему беспилотный летательный аппарат и верифицировать его через Госуслуги, также через сервис можно определить условия полета БВС, визуально указать маршрут, сгенерировать план полета и автоматически направить его в согласующие инстанции. Маркетплейс позволяет найти исполнителя услуг с использованием БВС, а также подписать с ним договор с помощью электронной подписи и расплатиться с ним через онлайн-терминал.

Данный сервис, в том числе, способен самостоятельно оценить возможности полета с учетом зон ограничения полетов и предложить оптимальный маршрут.