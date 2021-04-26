Назначен глава интеграционного направления группы «Т1»

Группа «Т1» объявила о назначении Алексея Аксенова на должность управляющего директора «Т1 интеграция». До настоящего времени он руководил компанией Ecom, международным оператором электронного документооборота.

Назначение связано с переходом Сергея Соловьева в «Т1», головную компанию группы, в качестве генерального директора.

В должности управляющего директора Алексей Аксенов будет отвечать за развитие интеграционного направления группы «Т1». В частности, перед ним стоят задачи повышения операционной эффективности, наращивания темпов роста ключевых направлений бизнеса и увеличения портфеля высокотехнологичных маржинальных продуктов и услуг с учетом разнообразия отраслевой специфики заказчиков.

Ранее Алексей Аксенов успешно развивал коммерческое направление в российских подразделениях международных компаний – разработчиков и производителей телекоммуникационного и ИТ-оборудования IBM, Nortel Networks, Juniper Networks. В качестве управляющего директора по ИТ проектам разработал стратегию и реструктуризировал операционную деятельность в «РТ-развитие бизнеса» (ГК «Ростех»). Имеет степень MBA Cambridge Judge Business School, Университет Кембриджа, Великобритания.

«Т1 Интеграция» выходит на новый виток развития после масштабной трансформации, которая затронула все сферы бизнеса группы «Т1». Алексей Аксенов обладает длительным опытом работы как в российских, так и международных технологических компаниях, его управленческие навыки включают оптимизацию и выстраивание бизнес-процессов, расширение продуктового портфеля, формирование международной команды. Уверен, что его назначение на пост управляющего директора поможет компании добиться новых успехов уже в ближайшей перспективе», – сказал Сергей Соловьев, генеральный директор «Т1», головной компании холдинга.

«Я рад присоединиться к группе «Т1» – одному из лидеров российского ИТ-рынка. Перед нами стоят амбициозные задачи, и для их достижения важно использовать и богатый опыт компаний группы, и те возможности, которые предоставляет рынок и статус технологического партнера группы ВТБ. Уникальность нашего предложения в его комплексности, и она формируется благодаря человеческому потенциалу команды, возможности реализовывать масштабные проекты и экспертизе: в группе представлены отличные компетенции в области и интеграторского бизнеса, и консалтинга, и разработки ПО», – отметил Алексей Аксенов, управляющий директор компании «Т1 интеграция».