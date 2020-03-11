«Связной» запустил магазины для любителей видеоигр «Связной Play»

«Связной» объявил об открытии магазинов «Связной Play». Первые три магазина для любителей компьютерных игр запущены в Подмосковье. Новые магазины состоят из зон для тестирования и выбора игровых гаджетов.

В магазинах формата Play каждый посетитель сможет протестировать расположенные в открытой выкладке самые последние новинки на рынке игровых ноутбуков брендов Acer и MSI. Также в магазинах представлена компьютерная периферия: клавиатуры, гарнитуры, компьютерные мыши и коврики. Помимо товарных категорий для геймеров, в магазине будут представлены уже привычные для каждого посетителя «Связного» гаджеты. Все продавцы новых магазинов прошли специализированное обучение и смогут оказать квалифицированную помощь в выборе подходящего устройства.

«Мы видим, что за последние несколько лет спрос на игровые ноутбуки только растет. Так, например, в 2017 г. на российском рынке было продано 137 тыс. игровых ноутбуков, тогда как по итогам 2019 г. этот показатель составил уже 246 тыс. штук. Сегодня гейминг – одна из наиболее быстрорастущих индустрий, которая дарит миллионам людей во всем мире положительные эмоции. Новый формат "Связной Play" призван стать точкой притяжения для всех, кто интересуется геймингом», — сказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».

В каждом магазине «Связной Play» расположен электронный каталог, где собран широкий ассортимент гаджетов для геймеров. С помощью электронного каталога можно подобрать интересующий товар, сравнить цены, а также заказать товар с доставкой в любой магазин «Связного» на территории страны, домой или в любое другое удобное для получения товара место.

Ранее ритейлер запустил магазины формата «Связной Plus» с товарами для умного дома. В специальных зонах посетители могут протестировать через голосовые команды устройства «Яндекса» под управлением «Алисы»: умную колонку «Яндекс.станция», умную розетку, пульт и другие устройства. Также в магазине доступны демонстрационные зоны с устройствами для «умного дома» от брендов Rubetek и Redmond: Wi-Fi-видеокамеры, «умные» лампочки, различные виды датчиков: дыма, открытия, утечки газа, протечки воды, движения.